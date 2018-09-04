Башкирскому меду – дорогу

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на встрече с руководителем АНО «Российская система качества» Максимом Протасовым обсудил качество производимых в регионе товаров, итогом которой стало соглашение о сотрудничестве.Рустэм Хамитов подчеркнул, что в регионе уделяется достаточно большое внимание этой проблеме, идет работа над созданием собственных брендов и отметил:- В рейтинге субъектов Российской Федерации регион занимает достойное место с точки зрения внедрения стандартов качества, менеджмента качества. Эту работу мы намерены продолжать масштабно, творчески. Понимаем, что здесь все средства хороши, в том числе и административные, – когда мы в рыночной экономике требуем, чтобы люди серьезно относились к данным вопросам. Например, сельчанам нужна качественная продукция. Мы уже видим, какая техника там работает, какие используются семена. Но рецидивы старой «болезни» на сегодняшний день присутствуют. И порой, конечно же, отношение к потребителю еще требует выправления и, скажем так, соответствующего сопровождения.«Продукт Башкортостана» для нас – не просто слова. Это касается и одного из самых «громких» наших продуктов – башкирского меда. Мы приобрели специальную лабораторию, недешевую, с хромато-масс-спектрометрией, жидкостными, газовыми хроматографами. Что позволяет обнаруживать в продукции даже в очень малых количествах загрязняющие ингредиенты. Поэтому работа непрерывная, постоянная, сложная, ответственная.В свою очередь Максим Протасов отметил, что за прошлый год продажи товаров, которые получили государственный Знак качества, в среднем выросли на 37 процентов. Сейчас их в стране около 200.- В республике около 100 предприятий номинировались на правительственную премию и около 20 из них стали дипломантами либо лауреатами, что является одним из лучших показателей в стране, - сказал он.Однако пока государственных Знаков качества у наших предприятий нет, хотя появляются товары, которые по результатам исследований их заслуживают. По поручению Владимира Путина «Российская система качества» завершила исследования меда, к сожалению, выявив несколько «болезней». В 30 процентах обнаруживаются иные пыльцевые зерна, чем у сорта, заявленного на маркировке. Также обнаружено превышение антибиотиков, в том числе, и не нормированных в России.Теперь благодаря совместной работе «Российской системы качества» с Минсельхозом и Россельхознадзором в ближайшее время применяемые для лечения «пчелиных недугов» антибиотики будут узаконены, что позволит нашему продукту выйти на мировой рынок.Иван ЗАРОКОВ.