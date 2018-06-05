Стоматологи дорог

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в районе запланирован капитальный ремонт девяти улиц протяженностью 9,37 км, на площади 149 218 кв. м: Братьев Кадомцевых, 50-летия Октября, Революционная, Бабушкина, Оренбургская, Вокзальная, Кировоградская, Города Галле, Пархоменко.
По ул. 50-летия Октября медленно движется фрезерная машина Wirtgen. Вращающийся барабан со сверхпрочными резцами вгрызается в асфальт. Необходимая глубина отрегулирована мастером. За «самоходкой» остается ровная плоскость, которая станет основой для нового покрытия. Отработанный материал (шабура) с помощью загрузочного конвейера перебрасывается в следующий за Wirtgen самосвал. После асфальтовую крошку используют для отсыпки грунтовок и в качестве уплотняющей «подушки» при ямочном ремонте.
- Это наша «ласточка», мы без нее как без рук, - рассказывает мастер ООО»Дортрансстрой» Руслан Баймаков. - Асфальт изнашивается от перепада температур, нагрузки от транспорта, усадки грунта. Поэтому старое покрытие необходимо срезать, а при помощи фрезы проблема решается экономично и просто. Движение транспорта не перекрывается, а восстановленный асфальт имеет более долгий срок службы.
На участке от улицы Цюрупы до проспекта Октября будет уложено более 7,5 т асфальта, а также установят бордюры и обновят тротуары.
Одновременно другой подрядчик – ООО «ГенСтройТрест» продолжает капитальный ремонт улицы Бабушкина от ул. Большой Гражданской до проспекта Октября. Верхний слой покрытия уже снят, монтируются основания для бордюров, завезена песчано-гравийная смесь под асфальт. Здесь уже приступили к замене старых бордюров.
Ирина ШИПУНОВА.
Фото автора.
КОРЗИНКА
Водителям автомобилей необходимо заранее продумывать пути объезда ремонтируемых участков и не оставлять надолго свои машины на проезжей части.