Стоматологи дорог

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Организаторам ЕГЭ в Татарстане рекомендовали быть доброжелательнее Министерство образования и науки Татарстана рекомендовало всем организаторам пунктов приема экзаменов относиться к школьникам более чутко и доброжелательно, сообщили РИА Новости в пресс-службе ...

В МИД назвали «важным сигналом» Киеву принятие заявления СБ ООН по Украине Министерство иностранных дел России приветствует принятие Советом Безопасности ООН заявления по ситуации на Украине.