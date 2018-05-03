В честь 100-летия Пограничных войск в парке Победы открылся памятник.
Скульптура высотой 4 метра и весом в четверть тонны вместе с постаментом представляет собой фигуру пограничника в советской военной форме и его верного друга — овчарки. Монумент выполнен из особо прочного материала – композитного полимера, покрытого эмалью под бронзу и лаком. Территория вокруг благоустроена: уложена брусчатка, проведено озеленение. Мемориал расположен на участке со сложным рельефом, поэтому также установлена опорная стена высотой два метра.
Памятник создан на средства меценатов — депутатов городского Совета Иосифа Марача и Анатолия Горячева, бизнесменов, предприятий и организаций башкирской столицы, а также тех, кто служил в свое время в Погранвойсках.
- В парке мы собираемся каждый год, и открытие памятника для нас большое событие, - говорит ветеран-пограничник Павел Перерва. - Теперь уже точно «место встречи изменить нельзя».
Он служил в 1981-1983 годах в 8 Вентспилском пограничном отряде, охранял морскую границу в Прибалтике.
Для него и его сослуживцев праздник – не только дань молодости, но и того времени, когда существовал СССР. Поэтому 28 мая он непременно берет на встречу дорогие его сердцу реликвии: флаг страны и зеленую фуражку с черным козырьком.
- Это для нас важный символ, - делится Павел Николаевич, - внукам даже не разрешаю прикасаться.
За время службы приходилось перехватить не одного нарушителя. Запомнился случай, когда, наслушавшись «Голоса Америки», молодой парнишка решил рвануть в Швецию на лодке и был задержан.
За 35 лет, прошедших с возвращения из армии, дружба парней 8-го погранотряда не стареет.
- Это особое чувство, когда понимаешь, что от тебя зависит безопасность твоей Родины, и ты охраняешь ее последний рубеж, - считает Перерва. - Эта скульптура – дань памяти тем, кто служил, и тем, кто сегодня отдает долг Отчизне, а также пример для молодежи.
Саша БЕЛОВА.