ЕГЭ по «обществу» - легко?

- Обществознание? Самый легкий ЕГЭ! - заметила моя коллега Алена, узнав о теме статьи. Что ж, для Алены, какой я ее знаю - трудолюбивой, ответственной, инициативной - таким он и был. Но, например, в прошлом году так сложилось далеко не у всех выпускников республики. В среднем обществознание сдают на 60-70 баллов, 1,9% сдававших набрали 81 и больше, в прошлом году появилась первая 100-балльница из Нефтекамска, но свыше 1000 выпускников по республике (более 14% сдававших) - порога в 42 балла не преодолели. И хорошо, что результаты этого ЕГЭ не влияют на аттестат - туда выставляется средняя отметка за два года. Таким образом, несдавшие просто лишают себя возможности поступить на специальность, где нужно обществознание.
В чем же трудность этого предмета? Рассказывает учитель обществознания и истории лицея №153, председатель республиканской предметной комиссии ЕГЭ по обществознанию Алла Скалина.
- Предмет, по сути, включает в себя целых пять будущих вузовских дисциплин. Это философия (у нас блок называется «Человек и общество»), экономика, право, социология, политология.
И правда, на каком еще предмете узнаешь столько всего: в чем проблемы современного общества, что такое семейная экономика, как быть грамотным потребителем и предпринимателем, в чем состоят права и обязанности работника и работодателя, что такое политическая элита и теория множественности элит (властная, силовая, бизнес-элита, ценностная, или культурная, есть и другие виды)?
С одной стороны, уже сам объем изучаемого говорит: легко не будет. С другой - здесь вроде бы можно порассуждать, а кто из нас этого не умеет? И часть выпускников думают так: физику не сдам, химию тоже - попробую общество! А потом читают задание, которое звучит так:
«Происходит изменение функции семьи. Некоторые функции передаются другим социальным институтам. Проиллюстрируйте данное утверждение на примере любых трех функций». Можно о чем-то и догадаться, ведь у семьи более 10 функций: репродуктивная, воспитательная, хозяйственная, экономическая, функция социального статуса, эмоционально-психологическая, досуговая, социализации… А вспомнить и проиллюстрировать надо только три! И на самом деле все мы знаем, что воспитательную сегодняшние семьи делят с детсадами и школами, досуговую - например, с кинотеатрами и так далее. Но если, когда это проходили, мысли твои были где-то далеко и ты не помнишь, что такое социальный институт - не справишься.
В нашем ЕГЭ, конечно, есть тестовая часть, но это выборка из нескольких ответов, и нужно указать все правильные. И последнее задание - мини-сочинение. Считается, что его учат писать только филологи, а на самом деле над этим работаем и мы, и в английском оно есть. И, думаю, мы друг другу помогаем.
- И чем же отличается ваше сочинение?
- Оценивается оно по четырем критериям. Тема обычно задается каким-нибудь высказыванием. Для этого в учебнике в конце каждого параграфа есть «Мысли мудрых», например, в первом - слова В. Белинского: «Создает человека природа, но раскрывает и образует общество». Первое, что должен написать ученик - согласно данному высказыванию человек имеет природную и социальную сущность; если же он не понимает его смысла, все сочинение обнуляется. Второй критерий - раскрытие темы: что такое человек, общество. Все по учебнику. Четвертый - примеры, у нас они могут быть из истории, литературы, СМИ, личного опыта. А третий критерий новый: ученик, который хорошо приводит понятия, ничего не путает, умеет делать выводы, получит дополнительный балл за отсутствие ошибочных суждений. А количество слов у нас неважно. Главное, чтобы все присутствовало: смысл высказывания, теория, примеры, вывод - пусть в нескольких емких предложениях.
- Многие темы у вас сложные для подростков, философские - общество, духовная жизнь, политика…
- Я стараюсь подавать материал при помощи литературных произведений. Читаем на уроке притчи Сухомлинского. Или, к примеру, тема морали на первый взгляд такая теоретическая - и я начинаю с рассказа М. Салтыкова-Щедрина «Пропала совесть». Шикарный рассказ! А как преподнести тему толерантности? Беру Бунина «Роман горбуна» о том, как встретились два необычных человека. Все эти произведения небольшие, 10 минут от пары - зато насколько по-другому потом идет урок!
- Часть уроков на любом предмете сегодня отдана выполнению заданий ЕГЭ…
- Все проверочные, которые мы делаем - в этом формате: в виде тестов, либо домашнее задание - сочинение. Кроме того, мы обязаны провести две пробные сдачи ЕГЭ. Мы не пропагандируем платную сдачу, но если приходит информация от Института развития образования, что там проводится тренировочный экзамен, я обязательно сообщаю об этом родителям. Ведь ИРО - это единственное в республике учреждение, которое проводит репетиционный ЕГЭ по вариантам, составленным ФИПИ (Федеральным институтом педагогических измерений). Кстати, на сайте ФИПИ ученик может и сам найти тренировочные варианты тестов.
Еще одна сложность обществознания - в том, что новые законы появляются каждый год, и вопрос по ним может встретиться на экзамене - так что мы, учителя, должны все это отслеживать. А в целом, как видите, если учиться, обществознание сдать не так уж сложно!
- А как можно усовершенствовать ваш экзамен?
- Есть мнение, что раз дисциплина гуманитарная, ребята должны отвечать устно. Умение хорошо излагать свои мысли вслух - кто скажет, что это не важно? И раньше это было. В этом году апробация такого формата проходит по русскому языку у девятиклассников. По ее результатам будет ясно, возможны ли изменения в формате и нашего ЕГЭ.
Екатерина КЛИМОВИЧ.