Затон: точки роста

Пик половодья остался позади, солнце припекает все сильнее. а на деревьях появились первые почки. Одной из точек нашего района, где близость лета заметна особенно, стал Затон. Желая узнать, чем дышат его жители, я прошелся по тихим улочкам.
Весна и чайки
Еще лет десять назад северо-восточная окраина столицы больше походила на пригород, причем не самый современный. Однако сейчас многое изменилось. Сохраняя свою индивидуальность, микрорайон шагает в ногу со временем. Выйдя на остановке транспорта «Улица Ахметова», попадаю в ряды новостроек, и двигаюсь в сторону улочек частного сектора.
- Это в муниципальных кварталах можно пенять на коммунальные службы: мол, они не убираются. А кто мусорит? Сами. Зато на своем участке ответственность спихнуть не на кого, – делится мыслями жительница улицы Малыгина Катиба Фаррахова. Ее мы застали за покосом прошлогодней травы и кустарника. Дело здесь не только и не столько в эстетике: сухостой также опасен и с точки зрения пожарной безопасности.
Увы, ее точку зрения разделяют не все. Так, на одном из перекрестков в глаза бросается сваленный бытовой мусор. Очевидно, отсюда его должна забирать машина. Может быть, она просто не успела приехать? Да нет, судя по виду пакетов, они уже успели полежать. При этом в глаза бросается аккуратность ближайших участков: ровные цветочные клумбы, деревца. А территория за забором – как бы ничья.
В глаза бросается большое количество новых домов – не дачные скорлупки, но серьезные постройки для комфортной жизни всей семьи. Как и люди, они очень разные. От ладных деревянных срубов (один этаж плюс чердак), обшитых для теплоизоляции древесной плитой, до небольших дворцов с встроенным гаражом и каменным забором. Сейчас уже не начало нулевых, когда в угоду экономии жертвовали всем. В безвкусице домохозяев не упрекнешь. Но есть и ложка дегтя. Чем масштабнее стройка, тем больше кирпича, цемента и шлакоблоков валяется вокруг…
- За частным сектором – будущее. Дело здесь не только и не столько в ценах на жилье и комфорте. Скорее, таково умонастроение людей. Вижу все больше семей, желающих построить свой быт самостоятельно, от начала и до конца, - говорит житель улицы Тихослободской Семен Еремин.
Утверждение, возможно, спорное, но логика в нем действительно есть. По крайней мере, ее поняли и строители таунхаусов. Так, чуть дальше можно видеть несколько добротных многоквартирников из красного кирпича: своего рода компромисс, тишина и уют частного сектора вместе с привычной городской планировкой.
Спустя пару минут улавливаю необычный шум. Совсем недалеко кричат чайки! Взору открывается заболоченное озеро. Для птиц здесь раздолье: много водорослей и другой пищи. Часть прилетает сюда с реки, что в километре слева, другие живут постоянно. Глаз картина не очень радует: плесень, сырость. Но площадь низины такая, что ее благоустройство – вопрос по-настоящему стратегический.
Бизнесу - интересно
Быть может, его решат уже серьезные застройщики. Которые, если верить прогнозам, покажут себя в Затоне очень скоро. Пространство за уфимским полуостровом интересовало их уже давно. Можно сказать, что сегодня оно осваивается заново.
Об этом и многом другом рассказал начальник отдела капитального строительства администрации Ленинского района Ильдар Шайхутдинов.
- Выезжая из центра города, сразу после мостов взгляните налево – там будет микрорайон Затон-Восточный. Фактически уже расчерчены жилые кварталы, заложены фундаменты двух домов. Распланированы территории и Затона-Западного, где уже сделаны первые шаги: на улице Летчиков сдан под ключ высотный комплекс на 364 квартиры. Квартиры в рамках федеральной программы получили семьи, расселенные из аварийного жилья. Еще пара высоток строится там же фондом развития жилищного строительства РБ.
Снос и расселение ветхих построек здесь актуальны для многих. Так, вдоль улиц Пожарского и Ахметова можно видеть дома речников, построенные в середине прошлого века. Занимаемые ими площади обширны. Это значит, что под новострой их неминуемо придется освободить. Еще одна точка активности – напротив остановки «Михайловский поворот». На краю улицы Союзной растут сразу несколько жилых домов. Рядом с тем, что под номером 37/2, тяжелой техники уже нет. Ведется отделка фасада и внутренних помещений. Кирпичные стены одеваются в утеплитель, штукатурятся и красятся. А вот высотка по соседству еще только наращивает бетонно-металлический каркас. Впрочем, сейчас строители все больше прибегают к комбинациям материалов. Вот и на наших глазах башенный гигант поднимает партию кирпича для укладки.
Возвращаясь в исходную точку, прохожу мимо учебного центра Московской академии водного транспорта. Ее филиалом теперь стало знаменитое Речное училище. Уже темнеет, и причал встречает меня лучем прожектора да лаем сторожевой собаки. На дебаркадере рядом постоянно находится охранник. Что немудрено: один за другим в ряд здесь пришвартовались несколько баржевых толкачей. И не только: различаю палубу прогулочного катера, да еще какое-то судно промышленного назначения. А на борту «Штурмана Альбанова» горит свет, в иллюминаторах мелькают тени. Возможно, уже завтра утром судно отправится в очередной рейс.
Иван БЕГМА.
Фото автора.
Корзинка:
Перспективы развития микрорайона уже сейчас заставляют корректировать дорожную сеть. Именно это послужило причиной капитального ремонта трассы на проспекте Дружбы народов. А также ввода в эксплуатацию объездного участка.