Навечно первые

Калининцы отметили очередную значимую годовщину в истории страны – 12 апреля 1962 года Юрий Гагарин впервые отправился в космос и облетел вокруг Земли. К этому событию в учреждениях образования, культуры и молодежной политики прошли познавательные мероприятия.
В лицее № 58 проведены классные часы, на которых ученики вспомнили о героическом подвиге Гагарина. Ребята посмотрели фильм о жизни первого космонавта, ознакомились с его биографией. В 8-9 классах внимание было уделено развитию современной астронавтики. Ребята организовали передачу «Космос и мы» по школьному радио, где рассказали об основных этапах освоения космоса человеком, о вкладе российской науки в эту отрасль. В школьной библиотеке обустроена выставка с книгами и журналами, посвященными теме праздничной даты.
В Центре технического творчества «Гефест» по итогам городского конкурса «КосмоАрт» организована выставка работ учащихся, на которой были представлены объемные и действующие модели и макеты космических аппаратов, станций, роботов. Воспитанники патриотического клуба «Авиатор» с педагогом Азатом Масалимовым посетили аэродром ДОСААФ «Забельский», где узнали об истории возникновения Уфимского аэроклуба.
В детском саду № 276 ребята из подготовительной группы «Теремок» рассказали малышам о Дне космонавтики. Также поведали о строении Солнечной системы, планетах, поиграли в игру «Мы – космонавты»!». Завершилось мероприятие просмотром фильма о космосе.
В молодежном военно-патриотическом центре «Спартак» прошел турнир по самбо для юношей из 5-8 классов и девушек из 8 классов. Юных атлетов приветствовали: начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации района Рушан Абушахмин, председатель ветеранской организации «Боевое братство» Ильдар Идрисов, директор объединения детских и подростковых клубов «Лидер» Маргарита Аюпова.
А маленькие воспитанники студии эстетического развития «Волшебная кисточка» подросткового клуба «Ракета» нарисовали сюжетные композиции, повествующие о жизни инопланетян, космических летательных кораблях и ярких необитаемых планетах.
Марина СНЕГИРЕВА