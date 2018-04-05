Уберечь и воспитать

Пополнение в семье Марии К. случилось неожиданно и трагично – сестра погибла в автокатастрофе, а малышка, никогда не знавшая отца, осталась на попечении тети.
Проблемы первых лет почти забылись, племянница стала такой же родной, как и две ее кузины, но регулярные встречи, проводимые администрацией района, Мария не пропускает – здесь всегда можно задать вопросы специалистам, послушать интересные лекции, получить консультации о социальных гарантиях и льготах, предоставляемых государством.
К сожалению, не все истории опекунства можно назвать позитивными - некоторые подростки склонны к воровству и непослушанию, совсем не просто поставить их на правильный путь. И не удивительно, ведь более 70 % детей стали сиротами при живых родителях. В короткой истории их жизни имели место насилие и побои, пьянство и равнодушие кровной матери, поэтому воспитание таких ребят требует от замещающей семьи большого терпения, внимательности и чуткости.
- Опекуны, как и родители, обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии детей, - напомнила собравшимся заместитель главы администрации района Гузэль Файзуллина.
Нередко проблемы начинаются с плохого самочувствия воспитанников. Распознать заболевание в самом начале позволяет регулярная диспансеризация, в ходе которой дети проверяются у основных специалистов: терапевта, невролога, окулиста, хирурга и ряда других. Как сообщила заведующая отделением помощи детям и подросткам детской поликлиники №5 Алия Кашбуллина, ребята, находящиеся под опекой, должны пройти обследование в двухмесячный срок, прием осуществляется без очереди и записи.
- Подростковый возраст – один из самых сложных этапов становления человека, период психологического взросления, поэтому очень важно знать и понимать, что происходит с ребенком и как правильно с ним общаться, - убеждена педагог-психолог Центра психолого-медико-социального сопровождения «Семья» Анна Киселева. - Поведение подростка во многом зависит от поступков и образа жизни взрослого, который находится рядом. Выстраивание доверительных отношений и близкого общения, уважение к личности, не заменяемое пустыми нравоучениями, могут предотвратить серьезные проблемы с законом.
О тех, кому не удалось избежать правонарушений, рассказал старший следователь следственного отдела по Октябрьскому району Булат Сафаргалин. Статистика остается неутешительной – в первом квартале уже поступило 29 сообщений о преступлениях, связанных с несовершеннолетними, при этом дети нередко становятся жертвой разбоя или насилия. Избежать опасных ситуаций можно – следует соблюдать комендантский часи научить ребенка правилам поведения с незнакомыми людьми. Но эти правила не всегда срабатывают в случае кибербуллинга, когда преследование ребенка происходит в виртуальном мире.
- Интернет стал частью повседневной жизни, и агрессия здесь встречается очень часто, но с этим можно и нужно бороться, - утверждает главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РБ по медицинской психологии Ирина Хох. - Консультации, психологическую и информационную поддержку детям, столкнувшимся с такой проблемой, можно получить в службе онлайн-консультирования по тел. 8-800-25-000-15 или обратиться в группу социальной сети «ВКонтакте» под названием «Анти-КиберМоббинг».
Юлия ПАХОМОВА