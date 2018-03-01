Место под солнцем

«Йэшлек» встречает весну
Объединение подростковых клубов «Йэшлек» хорошо известно в районе. Он в авангарде многих добрых дел. Работают здесь в основном женщины-педагоги, и накануне Международного женского дня - 8 Марта наша беседа с его директором Лейлой Шакировой.
- Как вы встречаете весну?
- Провели Масленицу, проводили зиму. Только она, судя по неожиданным морозам, кажется, немного задержалась. Однако солнышко светит, что и создает весеннее настроение.
- Расскажите о своем коллективе.
- У нас работают интересные творческие личности, замечательные педагоги, не просто ведущие кружки по вокалу или танцу, декоративно-прикладному искусству, спортивные секции, но еще и заводилы интересных дел, умеющие найти путь к сердцу ребенка. А у нас половина воспитанников – это трудные подростки.
- Кого бы вы отметили?
- Опора во всех делах - заведующие клубов - Зинфера Гизатуллина («Прометей»), Ольга Климина («Йондоз»), Самсура Гордеева («Орбита»), педагоги Нафиса Сагитова, ведущая кружок лепки, Валентина Егорова («Волна»), Нурия Галина («Ровесник»), организующая выездные лагеря и сплавы, психолог Зульфия Шангареева.
Среди руководителей творческих кружков хотелось бы отметить :
Диану Исхакову (ведет занятия по вокалу в клубе «Прометей), Лилию Баярс и Елену Горбунову, ведущих вокально-хореографической студии в «Йондоз», Оксану Николаеву, ведущую эстетическую гимнастику в клубе им.Ф. Ш. Утяшева.
Среди руководителей прикладных кружков выделяются Нафиса Сагитова и Анна Алексеева их воспитанники выполняют очень интересные работы из пластилина, глины, войлока и других материалов, среди соцпедагогов стоит отметить Наталью Шухтуеву.
- Вы сами давно работаете?
- С 2006 года, в 2009-м стала директором. Стараюсь делать все, чтобы коллектив работал с огоньком. А идей немало. 2018 объявлен Годом волонтера. На нашей базе развивается под руководством Самсуры Гордеевой «серебряное волонтерство». Хотим расширить это движение. С марта начинается марафон доброты. Есть желание привлечь к этой деятельности грамотных, увлеченных людей, которые стали бы наставниками для молодежи.
- Какие направления реализуете?
- Спортивное, творческое, военно-патриотическое… Летом организуются оздоровительно-спортивные лагеря, совершают походы. Проводим мероприятия на детских площадках. Кроме того, каждый клуб ведет определенное направление - профориентационное, военно-патриотическое и другие, а не только кружковую деятельность.
- Что цените в коллегах?
- Выделяю ответственных, ведь они работают с детьми, подростками и молодежью. Педагог должен быть лидером, инициатором всех дел.
-Что движет педагогами?
- Работают те, кому интересно то, что они делают, будто то творчество или спорт. Это их стихия.
- Вы активно участвуете в жизни района…
- Порой приходится забывать про выходные и праздники. Нас привлекает ко всем делам и акциям также и Комитет по молодежной политике.
- Каковы планы?
- Мы хотим соответствовать требованиям Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь», каждый клуб вырабатывает свой профиль. К примеру, «Орбита» позиционирует себя как волонтерский центр, а «Дружба» - центр исторической реконструкции, будем развивать лидерскую школу, организуем ресурный центр по созданию проектов, это сегодня очень востребовано у молодежи.
Беседовала Лилия ЗИМИА.
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