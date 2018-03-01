Бронза с золотым отливом

В феврале воспитанница спортивной школы олимпийского резерва №7 Алина Давлетова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по бадминтону. Еще одним личным достижением стало звание мастера спорта международного класса, которое в Уфе она получила первой. Мы встретились с ней, чтобы лично поздравить ее с наградой и побеседовать о планах на будущее.
- Соревнования проходили в Казани, чувствовалась особая поддержка?
- Атмосфера была замечательной. Было очень приятно, что столько людей переживают за нас. Мой тренер Эдгар Щербий приезжал, болел и подбадривал нас с трибун. Ребята поддерживали звонками и сообщениями.
- Как вас встречали после чемпионата Европы в Уфе?
- Я приехала домой буквально на один день, а потом сразу улетела на турнир в Австрию. И только вернувшись оттуда, отпраздновала победу, мама накрыла праздничный стол, отметили в семейном кругу.
- Чего не хватило нашей сборной для «серебра» или «золота»?
- На данный момент Дания - основной лидер в Европе. Нам немного не повезло с посевом сетки. Думаю, мы могли бы стать выше, если бы попали на другого соперника. Будем работать дальше. Лично мне, на мой взгляд, нужно больше времени уделить стабильности ударов и больше соревноваться с игроками высокого уровня.
- Когда первый раз попали в сборную? Помните свои первые победы и соревнования?
- В 2012 году впервые поехала на сборы с юношеской командой.
Главным достижением на тот момент было первое место на первенстве Башкортостана. А дальше победы пошли одни за другими, но и без поражений, конечно, не обошлось.
- Расскажите, как вы попали в спорт? Почему бадминтон, а не фигурное катание, например?
- С самого детства родители вовлекали меня в разные виды спорта, чтобы найти «мой». Занималась бальными танцами, дзюдо, но они мне не нравились. В девять лет подружки, которые были старше на 2-3 года, позвали попробовать поиграть в бадминтон. Потренировалась пару раз с ними и поняла, что нашла себя. С тех пор я неразлучна со своими ракетками. В детстве летом почти каждый день с папой натягивали сетку во дворе и играли на счет.
- Когда пришли первые успехи? Были ли сложные периоды, когда хотелось все бросить и уйти?
- «Серебро» на первенстве Европы в миксте с Родионом Алимовым в Турции в 2014 году - самое первое высокое достижение международного уровня. Сложные периоды есть всегда, главное в это время не падать духом и верить, что обязательно сможешь со всем справиться. Тяжело было совмещать с учебой, много разъездов и одновременно новых дисциплин в школе. Учителя уступали, помогали. За что им всегда говорю огромное спасибо.
- Бадминтон не такой популярный вид спорта, как, например, художественная гимнастика или командный баскетбол. Не обидно?
- На самом деле у нас много болельщиков. Постепенно бадминтон набирает популярность, все больше людей интересуются этим видом спорта. Но зачастую не все могут приезжать в другой город или страну на соревнования и болеют «онлайн».
- Думали о том, чем займетесь, когда уберете ракетку в чехол?
- Думаю, до этого еще далеко. Стараюсь не думать об этом и жить каждым днем. В обозримом будущем – международные соревнования во Франции, Финляндии и личный чемпионат Европы в Испании.
Мария АПКАРИМОВА.