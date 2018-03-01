Женское счастье

Накануне 8 Марта мы часто рассказываем о женщинах сильных, счастливых, уверенных в себе. А вот о тех, кому выпала нелегкая доля, как-то замалчиваем. Между тем судьба их – другим наука. Как нужно уметь идти по жизни с поднятой головой, несмотря на все ее тяготы.
Зинфира Салахутдинова вот уже полтора года трудится дворником в ЖЭУ-51, а до этого все время жила в небольшой деревеньке Кумарлы Архангельского района.
- Для меня нет краше этого уголка, - рассказывает она. – зимой утопает в снегу, летом – в зелени, совсем рядом Инзер. Воздух такой, что пить можно. Да вот только скучно там, нет никакого развития. За последние пять лет из 250 жителей осталось чуть более ста. И то – старики.
Однако, может быть и прожила Зинфира там вместе с тремя детьми и мамою.
Младшему не было и года, когда муж ушел из семьи. В своем селе работы не было, пришлось устроиться в соседнюю Липовку продавцом. Путь не близкий, однако, семью как-то содержать нужно было. И все же решила: подожду, пока сыну исполнится семь, и перееду в Уфу.
Так и вышло. Приехала, огляделась. Оказалось, что в ЖЭУ предоставляют служебное жилье.
- Просто повезло, - считает она. – Сразу же устроили дворником без проволочек, предоставили квартиру. Тут же привезла сыновей и – за работу.
Сейчас ее надежда и опора – старший, Радмир. Отучился на сварщика, сейчас служит в военной части в Хабаровске.
- Он у меня немногословный. Звонит не часто, говорит одно и то же: служба идет нормально.
Младший Алмаз вначале скучал по тихим Кумарлам, но затем привык, у него появилось много друзей. А в школе ему нравится считать и рисовать.
- Душа за детей не болит, - признается Зинфира. – Одеты, накормлены, при деле. Потому и работа спорится.
Под ее «началом» четыре 6-подъездных многоквартирных дома. Конечно же, участок большой.
- Что и говорить, работа нелегкая, но справляюсь. К труду я привычная, не люблюсидеть, сложа руки. Зимой основная забота – снег, а летом и траву косить приходится, и кустарники подрезать. Встаю пораньше, когда весь город спит. Уфа стала вторым родным домом, а летом, когда зачинается заря, она особенно красива.
Сейчас Зинфира ждет весны и возвращения сына. С большой теплотой отзывается о родном коллективе.
Коллеги по работе тоже считают, что на нее можно положиться:
- Очень трудолюбивая, отзывчивая, - говорят о ней. Ко всем подходит с улыбкой, никогда не видели ее в плохом настроении, - отозвался директор ЖЭУ-51 Рифат Шарафетдинов.
Ирина ШИПУНОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.