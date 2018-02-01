«Генералы» чистоты

Горожане вряд ли часто задумываются, сколько трудов вложено работниками благоустройства в чистоту и порядок на наших улицах и тротуарах. О том, какая работа ведется в этой сфере, мы говорим с директором Управления по содержанию и благоустройству района Ульфатом Ямалетдиновым.
- Что является вашим фронтом работ?
- Мы отвечаем за ремонт дорог, тротуаров, площадей, летом обустраиваем газоны, высаживаем деревья и цветы, вывозим мусор и твердобытовые отходы из частного сектора. Ну а зимой первейшая задача – уборка снега.
- В чем сложность работы?
- Предприятие работает круглый год, круглые сутки без выходных. Следим за прогнозом, чтобы не образовалось заторов и люди не опаздывали на работу и в детсады, чтобы горожане могли свободно передвигаться по нашим дорогам, уютно чувствовать себя в городе. Поэтому приходится работать и в выходные, случается и самому иногда выходить в выходные. Мы заранее готовимся – и техникой и материалами, если ожидаются сильные осадки. Сейчас по сравнению с прошлым годом мы менее загружены, что позволяет и людям немного передохнуть, да и какую-то часть бюджетных средств сэкономить.
- Каково состояние автопарка?
- Техника в ангаре – самая разнообразная, но объединяет ее высокая готовность. Помимо смотров подготовки к осенне-зимнему периоду, она проходит регулярные плановые осмотры. Дежурные механики машины как выпускают на линию, так и принимают. Перед приемкой проводится осмотр, беседа с водителями, замечания записывают в журнал. Обслуживаем своими силами: в штате есть токари, сварщики, слесари. Ремонт машин и агрегатов стараемся производить за счет изготовленных и восстановленных деталей. В арсенале около 90 единиц техники. В том числе - универсальные машины, автогрейдеры, бульдозеры, погрузчики, самосвалы и УНИМОГи.
В жару поливомоечные машины работают в круглосуточном режиме. Чтобы техника функционировала бесперебойно, регулярно проводим смотры.
Машины, в основном, отечественного производства. Правда, имеются два погрузчика и грейдер китайского производства, но тоже неплохие: на службе уже более 10 лет и пока не подводили. Спектр самый разнообразный: снегоуборочная, поливомоечная техника, погрузчики, грейдеры, бульдозеры.
Наш технопарк включен в систему мониторинга ГЛОНАСС. Также планируется перевод автохозяйства на экологичное и экономичное газомоторное топливо. На предприятии действуют цеха по ремонту покрышек и изготовлению резинотехнических изделий. Есть своя пилорама, где сами заготавливаем доски и брусья, что позволяет нам ремонтировать своими силами заборы и скамейки.
Ирина ШИПУНОВА.
Корзинка
МУБ района обслуживает территорию в 2,5 млн квадратных метров. В нем трудятся более 300 работников.