Уфимцы взяли старт

В минувшую субботу на ипподроме «Акбузат» случился аншлаг: в спортивной экипировке, с лыжами наперевес к нему устремились тысячи людей. В массовом забеге «Лыжня России» приняли участие более 7 тысяч уфимцев.
Спортсменов Уфы приветствовали глава городской администрации Ирек Ялалов и депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ Зариф Байгускаров.
- На протяжении многих лет соревнования «Лыжня России» объединяют поклонников одного из самых популярных и массовых зимних видов спорта, - отметил мэр. - Сегодняшний праздник – это демонстрация здорового образа жизни в нашем городе.
Для участия в гонках нужно было пройти обязательную процедуру регистрации. Большинство участников сделали это заранее в своих учреждениях и на предприятиях. Те, кто решил зарегистрироваться здесь, должны были предъявить медицинский допуск – номер и атрибутику выдают только в обмен на справку.
- Организацию состязаний начали месяц назад, вначале определялись с местом проведения, и «Акбузат» оказался самой удачной площадкой, - рассказал председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации Октябрьского района Леонид Ильин. - Единственный вопрос встал с подготовкой трассы, ведь дорожки предназначены для лошадей, но помогли горнолыжные спортивные школы, выровняв покрытие с помощью ратрака.
- Жители отдаленных районов смогли взять старт поблизости от дома: лыжные гонки прошли в лесопарке «Баланово» и на стадионе «Водник», - сообщил заместитель начальника Управления по физкультуре и спорту городской администрации Сергей Степанов.
Уфа присоединилась к Всероссийской лыжне очень давно и ежегодно проводит этот праздник. В этом году «Лыжня России» проходит уже в 35-й раз, ее география насчитывает 74 региона.
Семь забегов позволили поучаствовать всем любителям активного отдыха разных возрастов, профессий и увлечений. Первыми стартовали школьники.
- Вы молодцы, что встали с диванов и привели своих детей на лыжню, - обратился к горожанам неоднократный чемпион мира биатлонист Максим Чудов, пришедший на старт с сыном.
Вот девушки из школы №22 разминаются в ожидании старта. Валерия Чикотина несколько лет занимается лыжными гонками и уже была в числе лидеров забега, а Мария Ракитина и Арина Макарова просто хотят пробежать по дистанции, не стремясь к пьедесталу.
- «Лыжня России» - не только состязание, а объединение всех любителей активного отдыха, что помогает детям стать ближе к спорту, познакомиться с активными людьми, и таких становится все больше: в этом году уже 90 учащихся лицея №42 пришли на старт, - рассказывает преподаватель физкультуры Максим Бажин.
Организация такого масштабного праздника невозможна без помощи активистов: волонтеры автотранспортного колледжа Нурия Латыпова и Алексей Назаров внимательно следят за порядком и направляют потоки участников.
- Символично, что «Лыжня России» проходит в день открытия Олимпийских игр в Пхенчхане, думаю, мы в едином порыве сможем поддержать наших спортсменов, и показать, что у нас страна активных и неунывающих людей, - считает заместитель министра молодежной политики и спорта РБ Павел Муслимов, призер Олимпийских игр и чемпионатов мира. Его дочь, ученица 49-й школы, тоже была в числе стартовавших.
Юлия ПАХОМОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.