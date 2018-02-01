От Пугачева до Чайковского

Супруга Дональда Джона Трампа-младшего, сына президента США, открыла конверт с белым порошком и попала в больницу.

Boeing экстренно вернулся во Внуково из-за задымления в салоне

Вылетевший из московского аэропорта Внуково пассажирский Boeing был вынужден экстренно вернуться назад из-за возникшего в салоне задымления.