От Пугачева до Чайковского

Этот кирпичный двухэтажный дом по улице Чернышевского, 71 приковывает взгляд строгой геометрией форм и элементами эклектики, включая сложный аттик с овальным слуховым окном, кирпичный орнамент фриза и пилоны на торцах окон. Принадлежал он купцам Вавиловым, оставившим свой след в истории Уфы.
Сейчас здание площадью 550 кв. м постройки 1884–1885 годов полностью восстановлено и ждет арендаторов. Вавиловы были известны всей России, а как уфимский дворянский род он внесен в родословную книгу по Оренбургской губернии в 1795 году. Основатель рода Яков Фролов происходил из касимовских служилых татар города Кадома. В 1601 году во время набега ногайцев в плен к ним попал его сын Вавила. Освободившись, он выехал в Астрахань, а потом перебрался в Уфимский уезд в дворцовое село Богородское, где крестился и был записан в службу сначала в пешие стрельцы, а затем и в новокрещенский список. В 1624 году Вавила Фролов получил поместную дачу за Белой рекой повыше Минской деревни и сенные покосы за Уфой рекой. Речной перевоз и гору у его поместной дачи с этого времени называют Вавиловым перевозом и Вавиловой горой.
Его сыновья Гаврила и Осип, утратив прозвище Фролов, в официальных документах уже пишутся под фамилией Вавиловы. В 1669 году за участие в подавлении восстания Осип получил прибавку к жалованью и был выбран окладчиком, что ставило его род выше всех новокрещенских родов Уфы. Гаврила отмечен в списке служилых, которые участвовали в возведении острога в селе Архангельском - будущего Бирска.
Их потомки Иван и Дмитрий Фадеевичи в 1738 году записаны уфимскими отставными рядовыми дворянами, жили вблизи города в своей деревне Вавилово. Однако часть представителей рода в начале XVIII века по-прежнему служили по новокрещенскому списку, были впоследствии записаны в солдаты и даже в оренбургские казаки. Так, прапорщиком в Карагайской крепости служил Гаврила Аникеевич. После того, как комендант этой крепости полковник И.М. Фок в начале мая 1774 года увел большую часть гарнизонной команды в более надежную Верхояицкую крепость, он остался за старшего с больными и отставными солдатами. 13 мая к Карагайской подошло войско Пугачева, которому после недолгих переговоров Вавилов и сдал крепость. Служба Вавилова у Пугачева продолжалась лишь четыре дня: когда повстанцы взяли Степную крепость, он бежал от них.
К началу 19 века в Уфе Вавиловы имели несколько домов и магазинов. Николай, живший в вышеозначенном особняке, был увлечен исключительно музыкой и лошадьми. За отменного рысака он готов был отдать даже целое имение, доставшееся ему от предков. Уфа тогда славилась светскими выездами. Под Рождество устраивались веселые катания молодежи. Восхищался выездными красавцами Николая Вавилова и Петр Ильич Чайковский, с которым они познакомились в гостях у Зинаиды Ольховской, сводной сестры композитора, переехавшей в Уфу вместе с мужем Евгением Ивановичем, горным инженером из Златоуста. В приданое Зинаиде был отдан уникальный оркестрион, купленный Чайковским-старшим еще в Санкт-Петербурге. На этом механическом органе обучался в детстве будущий композитор.
Познакомившись случайно с Николаем Вавиловым у сестры, Петр Чайковский искренне стал уважать молодого уфимского дворянина за умение слушать и ценить музыку. От природы музыкально одаренный Вавилов прекрасно исполнял русские романсы и неплохо музицировал на том самом оркестрионе.
В свой последний приезд в Уфу Чайковский подарил Николаю дорогущий французский коньяк, по его заверениям, стоимостью породистого быстроногого рысака. В дар уфимскому другу композитор также подписал нотный альбом со своими первыми романсами и оперой «Евгений Онегин» с надписью: «Моему приятелю Николаю Вавилову - ценителю муз и лошадей. Петр Чайковский».
Зарина ХАНОВА.