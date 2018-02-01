И кочегары мы, и плотники

Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из важных отраслей народного хозяйства и призвано удовлетворять каждодневные нужды населения. От его персонала зависит бесперебойное обеспечение жильцов горячей водой, теплом, электроэнергией, и ООО «ЖЭУ №63» имеет к этому непосредственное отношение.
Фонд, который обслуживает управление, насчитывает 66 многоквартирных домов общей площадью более 220 тыс. кв.м. В них находятся более 4600 квартир в 130-ти подъездах. Для обслуживания этого хозяйства задействованы 44 человека, в том числе 5 плотников. И если дворники, слесари всегда на виду, то основное место работы кровельщиков (которыми являются как раз-таки плотники) – крыша – зачастую выпадает из поля зрения жильцов.
При плановом обходе в весенне-осенний период они очищают ливневые трубы и водоприемные воронки от мусора, осматривают места примыкания кровли к стенам здания. Дело в том, что при перепадах температур герметичность мягкой кровли иногда нарушается, и ее необходимо чинить. Для этого все кровельщики проходят обучение и имеют документы, удостоверяющие право работать с горючими материалами на высоте. Кроме того, приходится очищать как саму кровлю, так и чердачные помещения от мусора, немало проблем доставляют и птицы.
Для ремонта мягкой кровли в летний период формируются сразу две бригады: нанимается еще один человек в помощь и мастер участка тоже подключается к ним на правах рядового рабочего. В месяц приходится ремонтировать от 200 до 1000 кв. м такого покрытия. Объем работ определяется по совокупности заявок жильцов на течь кровли и результатам планового обхода. По словам главного инженера Андрея Ермолаева, никогда не было такого, чтобы ЖЭУ-63 вошло в зимний период с невыполненными заявками.
- Бывает, что они поступают и зимой, - рассказывает Андрей Михайлович. – Тогда мы очищаем участок крыши и ставим небольшую временную заплатку, чтобы прекратить течь. Но затраты на зимний ремонт кровли заметно выше, поскольку на ее прогрев расходуется намного больше пропана, чем летом. В начале этой зимы была пара таких заявок – раскрылся деформационный шов, и пришлось его закрывать.
Зимой кровельщикам приходится и лопатой помахать – если толщина снежного покрова на крыше больше 10 см требуется очистка. Она производится как в рамках комплексной очистки двора, так и планово.
Жилищники внедряют и новые технологии. Так, за счет использования материала «фольгоизолон» нагрев кровли уже не производится, достаточно ее очистить промышленным пылесосом, аккуратно, как скотч, наклеить долговечную заплату и прикатать валиком. Причем никакого переобучения персонала не требуется, проводится только короткий инструктаж.
Эдуард АХСАНОВ.
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Фото Валерия ШАХОВА.