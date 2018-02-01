Вперед, за знаниями!

С начала февраля начался прием документов от родителей будущих первоклассников. Он продлится до 30 июня. Башкирская гимназия №102 также распахнула свои двери перед пока еще дошколятами.
На сегодняшний день в гимназии учится 1221 человек, представляющие преимущественно Демский район. Однако есть учащиеся из Ленинского и расположенных неподалеку сел Уфимского района.
Ребята получают знания в две смены – дело в том, что Дема растет, прибавляя численность населения за счет новостроек, да и в углубленном изучении башкирского языка и культуры заинтересовано все больше родителей и самих детей. Так, в 2017-2018 учебном году гимназия приняла 6 полностью укомплектованных классов первоклашек, в среднем по 29 человек в каждом.
- Конечно, хотелось бы, чтобы учеба шла в одну смену, - говорит директор Башкирской гимназии №102 Ильгам Гайсин. – Это было бы удобно и педагогам, и детям. После занятий они могли бы посещать кружки, секции, да и в целом уделять больше времени внеклассному обучению. Немного сняло нагрузку введение в строй современного лицея №161, а когда появится школа в микрорайоне Ярком, будет еще полегче.
Перемещаются дети на школьном автобусе, который стартует из села Жуково. Кроме того, в районе действует целая сеть автобусных маршрутов, прикрепленных к той или иной школе. При этом сами маршруты составлены так, чтобы охватить все учебные заведения.
Образовательное учреждение оснащено 3D-принтером, действуют планшетные классы, в каждой аудитории установлен видеопроектор, планируется закупка квадрокоптеров, ведутся занятия по робототехнике и проектированию.
Безопасность в гимназии обеспечивается 50-ю видеокамерами наблюдения, а система контроля и управления доступом включает в себя считыватель математической модели пальца, а для младшеклассников – пластиковой карты.
В прошлом году учебное заведение получило хоккейную коробку с теплым боксом для переодевания и ночным освещением, расположенным рядом тренажерным комплексом и другими спортплощадками. А в этом году благодаря спонсорской поддержке удалось приобрести и хоккейную экипировку на сумму около 650 тыс. руб.
Нововведения вошли и в учебный процесс. Было замечено, что при переходе из начальной в среднюю школу (из 4-го в 5-й класс) существенно снижается успеваемость. Что связано с изменением самой структуры преподавания: если раньше ученик знал только своего учителя и занятия проходили в одном классе, то теперь надо перемещаться между классами и контактировать со многими педагогами. Для облегчения переходного периода в башкирской гимназии ввели институт «классных дам». Учителя из числа опытных педагогов буквально за руку водят детей из класса в класс, в столовую, спортивный и актовый залы, пока те не адаптируются.
И даже школьный звонок в гимназии заменили на мелодию – теперь в один день недели здесь звучит башкирская музыка, в другой – русская, в третий – классическая, а по субботам, когда заниматься приходят дошкольники, учебное заведение наполняется звуками детской.
Эдуард АХСАНОВ.
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