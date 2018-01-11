В парке им. Якутова прошли соревнования по экстремальному виду спорта – кросс-кантри.
Километровая трасса проходила по велодорожке парка вокруг озера Солдатское. Более 60 человек – от 14 лет и старше, профессионалы и любители оседлали в морозный вечер велосипед. Среди участников был даже студент одного из уфимских вузов колумбиец Давид.
А чтобы кто-то ненароком не забрел на трассу, дежурство несли волонтеры.
Юлия Хабибуллина – веселая общительная девушка и мне сурово преградила дорогу. Разговорились.
- Я – фанат этого вида спорта. Замечательно, что в Уфе появились велосипедные дорожки. У нас большая дружная компания, своего рода братство. Сейчас снега мало, поверхность укатанная, поэтому можно кататься и на летней резине.
Здесь были и скромные байки, и даже ценой за 70 тысяч, как, к примеру, у одного из организаторов, студента 4-го курса УГАТУ Азамата Муллагалиева.
- Соревнования мы назвали «Первые на снегу». Участников распределили по категориям: женщины, от 14 до 16, от 19 до 34, старше 35. Следующее состязание «Метелица» планируем 4 марта возле «Уфа-Арены». Пользуясь моментом, хотел бы поблагодарить администрацию и спорткомитет за прекрасно подготовленную трассу.
Я пришла сюда с сыном. Мы катаемся с ним и зимой, и летом. Пока участвую одна я, а он за меня болеет, - поделилась участница состязаний сотрудник благотворительного фонда «Наши дети» Иона Раздумина. – Я и на работу езжу на велосипеде, специально поставила шипованную резину. - По времени выходит даже быстрее, особенно когда транспорт стоит в пробках.
- Мы уже третий год подряд проводим такие соревнования. Подготовили трассу, установили подсветку у финиша. В этом году велогонку посвятили 80-летию района. В организации кросса деятельное участие приняли Федерация велоспорта РБ «Veloufa», сеть спортивных магазинов «Велотерра» и «Декатлон», - пояснил председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации района Рустем Камалдинов.
.
Ирина ШИПУНОВА.
корзинка
Кросс-кантри — одна из спортивных дисциплин в маунтинбайке, гонки по пересеченной местности со спусками, затяжными подъемами, скоростными и техническими участками. С 1996 года кросс-кантри стал олимпийским видом спорта.
На снимке: Иона Раздумина готовится к старту.
Фото автора.