Когда снег не в радость

Обескуражив нас в начале зимы несколько тревожным дефицитом снега, природа решила взять реванш и вернула нам его с лихвою, принеся искреннюю радость детям и определенную озабоченность работникам коммунальных служб города.
Жители дома №3 по улице Генерала Горбатова узнали о намечавшейся комплексной очистке территории от снежных масс заранее. Вот только не все, по-видимому, обратили на нее внимание.
- Мы и во дворе два штендера установили. Один с информацией для автовладельцев о предстоящей уборке, а другой - предупреждающий об опасности падения снега и льда с крыши.
И на подъездах объявления наклеили, и через старшую по дому жильцов оповещали, - рассказывает заместитель директора ООО «Жилищник» Азат Рысаев. – К сожалению, на нашу информацию реагирует обычно не более 60 процентов автовладельцев. Да вы и сами видите.
И действительно, по всему двору стояли легковушки, среди которых приходилось лавировать снегоуборочной технике. Всего на комплексную уборку было выведено 12 дворников гусеничный бульдозер ДТ-75 и колесный трактор МТЗ-82. С помощью техники снег сгребался в огромные сугробы, а затем в дело вступали уже дворники с лопатами и скреперами-волокушами.
Но вот, невзирая на оцепление и знаки, запрещающие въезд во двор, перед бульдозером возникает иномарка. Все язвительные ремарки со стороны дворников и бульдозериста, водитель спокойно пропускает мимо ушей и ждет, когда же техника уйдет с его пути. Стоило бульдозеру отъехать, как иномарка бойко юркнула во двор. Действительно, наглость – второе счастье...
- Видите, - говорит Азат Рысаев, – заехал под знак, словно на свою частную территорию. И ничего мы с такими гражданами поделать не можем. А потом они же будут в социальных сетях жаловаться на неубранные дороги и заснеженные дворы.
- Сколько времени уходит на комплексную уборку одной придомовой территории?
- В среднем, три-четыре часа, – отвечает Азат Вагизович. – В отличие от ежедневной она подразумевает расчистку кровли, самовольно установленных козырьков над балконами, подъездных козырьков, пешеходных дорожек, парковочных карманов, проездов.
В результате за сутки в районе удается освободить от снега 7-8 дворов. И это вполне приемлемый результат.
- Прошлая зима стала для нас хорошей тренировкой, - иронически улыбается мой собеседник. – Жаль только, что не всегда жители понимают, сколько на это уходит человеческих и финансовых затрат.
А я тем временем загляделся на слаженные действия кровельщиков. Их работу с земли координировал мастер Ильгиз Миннигалеев.
- В ООО «Жилищник» создано две бригады по три человека, - рассказывает он. - Как правило, за день нам удается пройти около десяти подъездов. Срезаем снежные шапки с козырьков, чистим ливневки. Причем это обязательная процедура после каждого снегопада. Иначе их обязательно забьет льдом, и во время оттепелей вода будет стоять на крыше.
Ильгиз работает в системе ЖКХ чуть менее полугода, но считает эту сферу деятельности своим призванием. Сразу после армии решил пойти по стопам отца, который много лет отработал в домоуправлении кровельщиком.
- Я считаю, что здесь существует много возможностей для молодых людей. И в плане самореализации, и в плане карьерного роста, - считает он. - К тому же именно жилищно-коммунальная проблематика является наиболее актуальной для каждого жителя мегаполиса. Поэтому сейчас заочно учусь в БАГСУ по специальности муниципально-государственное управление. Надеюсь, что удастся применить получаемые знания на практике.
Покрепчавший за последние дни мороз словно подгоняет всех участников действа. И действительно, просто так на месте не постоишь – тут же начинает покусывать тебя за незащищенные участки кожи. Не прошло и двух с половиной часов, как двор вновь «задышал» пространством, освободившись от лишнего снега.
- Наверное, за зиму дворникам приходится не раз слать проклятия природе за выпавший снег? – спрашиваю у розовощеких женщин в оранжевых жилетах.
- Так ведь мы не в Африке живем – справимся, - отшучиваются они.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.