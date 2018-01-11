Снежные будни

Для того чтобы обеспечить уфимцам комфортное, быстрое, а главное безопасное движение по дорогам, сотрудники районного МУБа трудятся в круглосуточном режиме.
Основной объем работ проводится в ночное время. На линию, в зависимости от объема осадков, ежесменно выходят 35-40 единиц снегоуборочной техники. При обильных дополнительно привлекаются 10-15 спецмашин. Только на прошлой неделе в период с 8 по 12 января было убрано и вывезено на полигон 6397 кубометров снега и наледи. Для недопущения скользкости на дорогах и тротуарах применено около 1,5 тысяч тонн пескосоляной смеси, что позволило обработать более 5,7 млн квадратных метров проезжей части.
В выходные, в связи с резким понижением температуры воздуха сотрудники обслуживающих организаций провели подомовой обход с целью выявления незакрытых дверей во избежании размораживания системы отопления мест общего пользования. Проверяли подъезды, подвальные и чердачные помещения.
Действуем сообща
Наряду с ежедневной уборкой во дворах продолжается планомерная комплексная очистка придомовых территорий. Сотрудники обслуживающих организаций расчищают от снега кровли домов, козырьки над балконами и подъездами, пешеходные дорожки, парковочные карманы согласно установленным графикам. Для облегчения работы спецтехники и достижения наилучшего результата жилищники заблаговременно просят жильцов переставлять свои автомобили, ориентируясь на график.
16 января
Интернациональная,101,107/1; Орджоникидзе, 10,8; Вологодская, 17,19,21; Коммунальная,10,10/1; Т.Янаби, 61,63; Фронтовых Бригад, 32а,34а,36а; С. Богородская, 49; Первомайская, 30, 30а.
17 января
Интернациональная,193,193/1; Первомайская,76,78,31,33; 40 лет Октября,12,12а; Кольцевая,170/1,170/2;Высоковольтная,14; Олимпийская, 3; Транспортная, 34/3,34/4.
18 января
Вострецова, 3, 5; Черниковская, 42, 44; Высоковольтная,16; Олимпийская,4; Т.Янаби, 65, 49, 49/1, 49/2, 49/3; Глинки, 7; Победы,18; Архитектурная, 24.
Всего на сегодняшний день на очистке от снега придомовых территорий многоквартирных домов в районе заняты 159 дворников и 27 единиц техники.
- Гусеничные тракторы пока не выпускаем, чтобы не портить асфальт. Они будут задействованы, как только количество осадков увеличится, - сообщил заместитель директора УЖХ Калининского района Ринат Хабибуллин.
Мария АПКАРИМОВА.
Подпись к фото: Уборка снега с улиц Ульяновых и Первомайской.