Школа на время меняет прописку

Полным ходом идет реконструкция школы №44 по улице Революционной, 171. Рабочие СУ-10 роют котлован, ведется строительство цокольного этажа из железобетонных блоков, производится заливка фундамента. Проводятся плановые работы по врезке байпасной линии, чтобы вынести теплотрассу за периметр школьного двора.
Ну а старшеклассники во время зимних каникул помогали перетаскивать парты, стулья и другую мебель и инвентарь. После зимних каникул они на время переселятся 1-4-е классы будут обучаться на базе школы № 41, а старшеклассники уйдут в «сотую». Выпускные классы – в «пятнадцатую».
Реконструкция должна завершиться к концу года, количество учеников в школе увеличится в два раза, обучение будет проходить в одну смену.
Первый котлован уже залит фундаментом. Вырыт второй под фундамент, идет демонтаж старого пристроя. Демонтировали и вывезли один спорткомплекс. Со стороны улицы 8 Марта вверх нарощен школьный забор сеткой «рабица».
Школа №44 - одна из старейших в районе, основана в 1936 году. Зданию с 80-летним стажем давно требовался капитальный ремонт. В 1991 году здесь уже была проведена реконструкция и возведен новый учебный корпус. Но и он уже не соответствует санитарным нормам. По проекту «переменами» будут охвачены два основных здания
и построены 2 современных новых корпуса, отвечающие требованиям СанПиНа. Вся мебель и электронно-техническое оборудование также обновятся.
Ирина ШИПУНОВА.
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