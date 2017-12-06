Завершая год

В администрации района подвели итоги уходящего года. Участие заседании приняли сотрудники муниципальных, государственных и надзорных органов, а также специалисты по охране труда нескольких предприятий.
Особо говорилось о профилактике дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности в предстоящие праздники. Чрезмерной загруженностью машинами демские улицы не отличаются. Тем не менее только за 11 месяцев в районе случилось 79 ДТП.
- По статистике, автомобильные аварии – самая большая и частая угроза жизни и здоровью из всех, связанных с транспортом. Кроме самих машин, от них страдает и городское имущество – светофоры, бордюры, остановочные павильоны, - отметил государственный инспектор отдела ГИБДД Управления МВД РФ по Уфе Марат Сираев.
Дорожные полицейские подчеркивают: рост составил почти десять процентов. Причины еще предстоит проанализировать. Однако уже известно, что рекомендации по снижению риска на трассах получат не только водители. Не исключено, что в будущем году на особо опасных участках появятся «лежачие полицейские». Что любителям погонять до первого столкновения, конечно, не понравится, но зато обезопасит пешеходов и других автомобилистов.
К сознательности демчан призывают не только дорожные патрульные, но и пожарные. По словам ведущего инженера отдела профилактики пожаров УПО по району Дамира Галимова, с января по декабрь его коллеги выезжали на тушения 52 раза. В преддверии Нового года население готовится отдыхать. Пожарные же усиливают караулы: две недели будут особенно напряженными…
Вместе с городскими огнеборцами это понимают и федеральные, из 22 отряда ФПС РБ. О том, какие меры безопасности будут приняты в местах народных гуляний, рассказал начальник ПЧ № 6 Константин Олиниченко.
- С руководством торговых и развлекательных центров проводим соответствующие инструктажи, это касается и точек общественного питания. Особенное внимание уделяем проверке торговых палаток, реализующих пиротехнику. Всего их восемь. Продавцам необходимо знать правила хранения петард и не распространять их детям. Кроме того, в самой торговой точке соблюдение правил должно быть неукоснительным.
Покупая салют или «шутиху», необходимо посмотреть на срок годности. Отсутствие на корпусе четкой маркировки и инструкции к применению должны вызвать подозрение. Шуткам здесь не место: в период праздников ни один травмпункт столицы не обходится без пострадавших от контузий и ожогов…
Часто такие несчастные случаи – следствие умышленного риска самих пострадавших. Такое отношение к здоровью многие приносят и на работу - в цеха, корпуса заводов. Там, где работают тяжелые механизмы, оно недопустимо. Последним пунктом повестки заседания стал отчет Координационного совета по охране труда. Благодаря работе этого органа, количество ЧП с тяжелым исходом удалось снизить в пять раз. В следующем году особое внимание будет уделено организациям промышленной и транспортной сферы. Речь пойдет о проверке соблюдения условий труда и его охраны, а также о возможности применения средств Фонда социального страхования. Уделят внимание и предотвращению профессиональных заболеваний.
Станислав ДЯГИЛЕВ.