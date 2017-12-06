СРЕДА ОБИТАНИЯ

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Турция осудила решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля Ранее Трамп объявил, что США официально признают Иерусалим столицей Израиля, поручив Госдепартаменту приступить к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Собчак прокомментировала решение Путина участвовать в выборах Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении участвовать в президентской гонке в 2018 году, считает, что Владимир Путин выиграет на грядущих выборах, но все равно намерена принять участие ...