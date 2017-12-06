СРЕДА ОБИТАНИЯ

На собачьей площадке
С тех пор как человек приручил собаку, нам очень трудно расстаться. И пусть в городах давно уже нет никакой настоятельной необходимости в собачьей работе, кроме разве что службы на таможне и в полиции, все равно человек будет тянуться к верному лохматому существу, а пес будет искать себе хозяина.
Но вот все ли знают, как именно и где именно можно прогуливаться со своим четвероногим другом. Увы, уже исторически сложилось так, что условия содержания домашних животных в нашей стране практически не регламентируются. И поэтому горожанин, как правило, самостоятельно определяет, что дозволено, а что нет, руководствуясь собственными заблуждениями и домыслами.
Надо сказать, что отдельного закона о выгуле собак не существует. И лишь статья № 137 ГК РФ гласит, что к животному применяются имущественные правила, а статья №245 УК РФ запрещает жестокое обращение по отношению к животному. Однако есть общие стандарты выгула, которые согласно закону применяются всеми субъектами. Один из таких документов был принят еще во времена Советского Союза. Его полное название - Постановление Совета Министров РСФСР «Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР» № 449 от 23.09.1980 года. Согласно этому постановлению необходимо выполнять следующие правила:
- собака выгуливается на коротком поводке или в наморднике. В виде исключения: щенки, возраст которых не превышает трех месяцев;
- питомцы выгуливаются в строго отведенных местах. Если территория закрытого типа, то собаку можно выгуливать без поводка и намордника;
- выгуливать собаку можно круглосуточно, но ночью, обычно с 23.00 до 07.00, хозяин должен обеспечить тишину для окружающих;
- лицам, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, выгуливать собаку запрещено.
Существуют и специальные нормативы, регламентирующие сами собачьи площадки. Предполагается, что их территория не может быть меньше 400 кв. метров, располагаться они должны не ближе чем в 25 метрах от жилых домов, и не менее чем в 40 от школ, детских садов, больниц и детских площадок.
Очень приятно, что вскоре на территории нашего района появится первая в столице современная площадка для выгула четвероногих питомцев. Ее строительство развернулось на улице Рихарда Зорге, неподалеку от Тропы здоровья «Уфимские липы».
Глава районной администрации Роберт Ахунов провел здесь встречу с представителями кинологических обществ и строительных организаций для обсуждения вопросов дальнейшего ее благоустройства.
Уже известно, что специализированное место для выгула собак развернется на площади более 500 квадратных метров. На сегодняшний день территория огорожена, необходимые материалы завезены.
- Площадка является экспериментальной. Если станет востребованной, то мы будем ее совершенствовать, оснащать необходимым инвентарем, - отметил Роберт Ахунов.
Представители кинологической общественности высказали свои замечания и предложения, которые будут учтены районными службами. Немаловажно, что появление такой площадки позволит создать более комфортные условия как для отдыха собаководов, так и для времяпрепровождения остальных посетителей Тропы здоровья «Уфимские липы».
Владимир СОЛОВЬЕВ.
Фото: ufacity.info.
Корзинка
Выгуливать собак запрещено на:
пляжах;
детских площадках;
кладбищах;
местах, которые принадлежат медицинским и образовательным учреждениям;
во время проведения массовых мероприятий.
Также согласно закону запрещено выходить на прогулку с крупной породой собаки:
детям младше 14 лет;
лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения;
невменяемым.