Когда в глазах – пример отца
Грибоедов этой фразой выразил всю важность отцовской роли в жизни человека. Их можно дополнить лишь словами Карамзина, который заметил, что без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы.
Сейчас, наряду с различными общественными движениями, появились советы отцов, которые уже заявили о себе. Они действуют под патронатом Союза женщин. В районе совет отцов возглавляет заместитель директора Сада Аксакова Азамат Юлбарисов.
-Азамат Рафаэлевич, почему необходимо активизировать роль отцов?
- Думаю, это весьма актуально. Я тоже папа, причем многодетный. Есть двое старших детей – сын и дочь (у них уже своя жизнь) а еще в семье подрастают трое мальчишек, которых воспитываем вместе с супругой Гульназ. троих мальчишек: Артуру - 15, Тимуру - 10 и самому младшему Арслану - 4. Конечно, сталкиваемся с проблемами, которые есть почти у всех, – вопросы воспитания, совместный досуг и многое другое. Безусловно, папа должен проводить больше времени в кругу семьи и не складывать все хлопоты и заботы только на вторую половину. Думаю, именно отцу нужно заходить в школу, интересоваться, как у ребят дела с учебой.
- У Вас работа хлопотная, забирает много времени и сил. Наверное, быть идеальным папой сложно?
- Трудно не согласится с этим. Сад – центральный городской парк - требует внимания, проводим много акций, мероприятий. И в тоже время - это деятельность предполагает обширный круг общения. знаю людей, их проблемы, и так как мы работаем в тесном контакте с администрацией района, совместно решаем вопросы. В семье я стремлюсь быть примером. У нас дом, большой участок, который требует заботы, и мы часто вместе с сыновьями занимаемся садовыми и домашними делами. Но не забываем про походы, рыбалку, катание на лыжах и коньках. Артур играет в хоккей, Тимур любит рисовать. Будучи самодеятельным художником, приобщил к этому и детей. Творчество и спорт – прекрасные воспитатели. Знаю это по своим старшим детям. Дочь, Регина, мастер спорта по гандболу, играла в «Алисе», сейчас она - молодая мама. Сын Оскар играет в оренбургской хоккейной команде «Сарматы». Детям нужны твое внимание, отцовское слово, нужно многому научить. Признаюсь, с удовольствием провожу с ними время.
- Что в плане у совета отцов?
- Нам предстоит участие в городском конкурсе «Лучший папа столицы ».
- Что от него ждете?
- Он проводится в рамках программы «Моя семья – мое богатство». Район представит солист-кубызист, заслуженный работник культуры РБ Миндигафур Зайнетдинов. Известный музыкант, педагог, обучает детей и взрослых игре на национальных инструментах. активно участвует в презентациях республики на всероссийском и международном уровнях. Вместе с супругой Гульгиной воспитывает троих детей. Все они одаренные - поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, лауреаты всероссийских творческих фестивалей.
- Какова главная задача конкурса?
- Прежде всего, формирование общественного мнения, заострение внимания на повышении отцовской ответственности. Хочется, чтобы в нашем обществе было больше полноценных семей.
Беседовала Лилия ЗИМИНА.