Управлять бюджетомбудут граждане

Вовлечение населения в развитие общественной инфраструктуры обсуждали на Международном форуме стран БРИКС, который прошел в Конгресс-холле.Помимо участников из Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, на форум были приглашены ведущие международные эксперты и организаторы проектов из Аргентины, Португалии, Испании.- Предыдущий форум проходил в Индии, которая является одним из мировых лидеров в области партисипаторного бюджетирования (форма частно-государственного партнерства для реализации социально значимых программ). И нынешний форум для индийской и других делегаций – еще одна возможность поделиться своими наработками в этой области, - такими словами открыл форум премьер-министр правительства республики Рустем Марданов. - Вместе с тем и Башкортостану есть что показать. Среди восьми регионов, которые представили свои реализованные проекты инициативного бюджетирования, республика занимает лидирующие позиции.- Выбор места проведения столь представительного международного форума отнюдь не случаен. Башкортостан - один из лидеров не только в инициативном бюджетировании, но и в других сферах управления бюджетом. Так, например, онпродемонстрировал неплохой прогресс в рейтинге открытости бюджета, есть очень интересная практика привлечения некоммерческих, негосударственных организаций к оказанию государственных услуг, - поделился своим мнением заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров. - Республика устойчиво входит в группу регионов с высоким качеством управления, поэтому здесь всегда есть на что посмотреть, чему поучиться.Партисипаторное бюджетирование призвано расширить рамки участия населения и муниципалитетов в бюджетном процессе путем созыва специальных комиссий, которые занимаются распределением выделенных им средств. Речь идет только о бюджетных решениях, при которых мнение граждан может быть учтено. Следует особо отметить, что все эти обсуждения проводятся при участии экспертов и представителей муниципалитетов, отвечающих за исполнение бюджета.Как показала практика, введение такого бюджетирования на муниципальном уровне дает рост вовлеченности граждан в публичное обсуждение инициатив, повышение активности жителей муниципалитета. При этом происходит модернизация публичного обсуждения, создаются эффективно действующие общественные комиссии. Несомненный плюс - и легитимность принятых решений, поскольку в них задействованы непосредственно сами граждане.На пленарном и секционных заседаниях были обсуждены эффекты, достигнутые при участии граждан в проектах развития общественной инфраструктуры, вопросы законодательного регулирования и роли органов государственной власти и местного самоуправления в вовлечении гражданв процесс, а также разновидности российской практики и процедур вовлечения.- Число участвующих в проекте субъектов РФ выросло за десять лет с 9 до 47, - отметилдиректор и постоянный представитель Всемирного банка в России АндрашХорваи. - Всемирный банк предоставляет прежде всего обучающие программы, где знакомит людей с мировыми практиками инициативного бюджетирования. Ежегодно обучение проходят около 150 тыс человек, а число выгодополучателей от программы достигло полутора миллионов. При этом, пока руководство остальных регионов РФ думало об эффективности предложенных методов работы с частными инициативами, в республике активно взялись их реализовывать.Эдуард АХСАНОВliberoplus@gmail.com