От арабесок до рукопашного боя

- Давно мечтаю обучиться шотландским танцам, даже выучила несколько движений, - двенадцатилетняя Кристина показывает замысловатое па. – А в коллективе с учителем дело пойдет быстрее.
В Нижегородке в торжественной обстановке открылся молодежный центр, в котором приняли участие глава администрации района Дмитрий Масютин, депутат Госсобрания – Курултая РБ Вячеслав Аброщенко, депутат городского Совета Анатолий Горячев, председатель Комитета по делам молодежи мэрии Радик Юлбаев, командир СОБРа Росгвардии, полковник полиции Марат Иксанов, руководитель Федерации вольной борьбы РБ Роберт Исмагилов, заместитель генерального директора ООО «СНЭМА-СЕРВИС» Айрат Валиев.
Здесь разместились студия шотландских танцев, театр танца «Арабески», театральная студия «Зазеркалье», секция пилатеса, кружок английского языка и другие. В апреле был открыт спортивный зал для занятий рукопашным боем имени погибшего при исполнении воинского долга командира группы отряда специального назначения Росгвардии лейтенанта Павла Петрачкова. На сегодняшний день в молодежном центре работают 12 кружков и секций, занимаются более 200 воспитанников.
Отметим, что в 2016 году Объединению молодежных клубов «Алые паруса» передано здание по ул. Нехаева, 94, в котором ранее располагался Уфимский филиал РГСУ. Недавно были внесены изменения в Устав учреждения, появились новые структурные подразделения: молодежный центр «Эврика» и военно-патриотический клуб «Булат». Несмотря на отсутствие дополнительных педагогических ставок, открыты новые кружки.
Дмитрий Масютин пожелал, чтобы центр всегда был заполнен детьми и подростками. К теплым поздравлениям присоединились и другие почетные гости. Праздничный концерт с выступлением лучших творческих коллективов придал торжеству яркость. Желающие от мала до велика смогли познакомиться с деятельностью центра, записаться в кружки и секции.
- Организация досуга детей и подростков по месту жительства – одна из важных проблем современной жизни, - отметила заместитель директора ОМК «Алые паруса» Татьяна Первушина. - В каждом районе города значительную часть населения составляют дети и подростки, которые половину своего свободного времени проводят вне школы.
Напомним, вопрос был поднят на приеме главы администрации Уфы Ирека Ялалова. В период летней оздоровительной кампании Объединением «Алые паруса» проводилась широкомасштабная просветительская акция «Приходите к нам в клуб», завершением которой стало торжественное открытие молодежного центра «Эврика».
- В каждом районе города значительную часть населения составляют дети и подростки, которые половину своего свободного времени проводят вне школы, - отметил командир СОБРа Росгвардии полковник полиции Марат Ихсанов. – Благодаря новому центру ребята получили возможность развивать свои лучшие качества, творческие способности и приобщаться к спорту. А значит, вырасти настоящими патриотами своей страны.
Зиля БАДРИЕВА.