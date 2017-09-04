«Строительство больницы стоило мне двух инфарктов»

История становления района неразрывно связана с именем Петра Тимофеевича Васюка. Он более тридцати лет проработал в должности главного врача Демской железнодорожной больницы. За эти годы стал Почетным железнодорожником, Отличником здравоохранения СССР, Заслуженным врачом РБ. Когда приехал в Дему в начале 60-х, это был небольшой рабочий поселок. В наследство ему достался устаревший больничный комплекс. Петр Тимофеевич рассказал, как руководил больницей, решал проблемы и старался, чтобы районное здравоохранение шло в ногу со временем.
Полезные советы
- Когда отец вернулся с войны, я работал в колхозе. Он дал мне добрый совет: учись на фельдшера, профессия хорошая, всегда будешь при деле. Отучился в техникуме, и мне сразу же дали направление в Бурзянский район завздравотделом. Я удивился: ведь не врач, да и опыта нет. Но меня убедили, что справлюсь. Тут же подошло время идти в армию. И меня направили на сборный пункт. Там один товарищ, который уже отслужил на фронте, мне говорит: «Я за тебя отвоевал, так что иди лучше в институт». Послушался его, пришел в мединститут на Пушкина, там встретили со словами: «Рады бы взять, да и парни нам нужны, но раз было назначение, нужно разрешение из Минздрава.
Две недели длилась волокита, в ведомстве упорно отказывали, дескать, нужен специалист в районе. Но я добился своего через обком партии. Как сейчас помню, это был крайний день рабочей недели, 16.00. С разрешением я помчался в институт. А председатель приемной комиссии уже уходила. Увидев меня, вернулась в кабинет, заполнила нужные бумаги. Уже через месяц после вступительных экзаменов был зачислен. Надо сказать, что родители, которые уже проводили меня в армию, с сомнением отнеслись к моему решению продолжить образование. Жили очень бедно и не смогли бы содержать студента. Но я убедил, что справлюсь.
Получив диплом, по распределению попал в Чишминский район. Трудился здесь и хирургом, и педиатром, и акушером. Однажды знакомая медсестра говорит: есть, мол, подруга, живет в Деме, оканчивает мединститут. Так я познакомился с будущей первой женой (после ее кончины сейчас женат во второй раз). Перед свадьбой у нас было всего несколько встреч. Потом забрал ее к себе педиатром.
Остались без роддома
- Когда у нас родилась двойня, сын и дочь, решили перебраться ближе к родителям супруги. Так мы переехали в Дему, а я устроился в местную больницу хирургом, потом предложили возглавить и поликлинику.
В 1962 году главного врача Смирнова перевели в железнодорожную больницу на проспекте Октября. Не спрашивая, назначили меня вместо него временно исполняющим обязанности, а потом и утвердили в должности.
В то время в Деме больница состояла из одноэтажного здания, построенного в 1938 году, в нем теперь находится физиотерапевтическое отделение, которым сейчас заведует моя дочь. В двухэтажном бараке располагался роддом, отдельно корпус для дизентерийных. В то время были вспышки заболевания. После 72-го года они утихли, и я закрыл инфекционное отделение, а родильное - на капитальный ремонт. Когда здание можно было открывать, поступил приказ снова подготовить дизентерийное отделение. Делать нечего, пришлось отдать под него роддом. Дело было в августе. За первую неделю поступило сто больных. К Новому году эпидемия сошла на нет. Но район оставался без родовспоможения.
Близко к сердцу
- Я был депутатом райсовета. Однажды перед сессией разговорился с директором института имени Мечникова Еникеевой. Она говорит: а ты встань и публично обратись ко мне за помощью. И вот на заседании я выступил, отчитался, объяснил ситуацию. В ответ услышал гул неодобрительных голосов. Тогда при всех обратился к Еникеевой и попросил профинансировать проектирование здания под роддом.
И вот в 1978 году объект был возведен. Из-за него я получил свой первый инфаркт. Доложил, что скоро состоится открытие. Приехал чин из обкома партии и ругает меня: ты же сказал, что больница открылась, а на самом деле нет! Я объясняю, что меня неправильно поняли. Так близко все воспринял к сердцу, что оказался в больнице.
Но проблема с помещениями не отступила. Терапия оставалась в бараке. Детское отделение и хирургия в старом, одноэтажном здании. Нужны были новые кабинеты, материальное оснащение. Но сколько бы ни обивал пороги руководящих чиновников железной дороги, они не хотели меня слушать. Так и говорили: городу надо, пусть и строят, а у нас своих больниц хватает.
И тут произошла трагедия в Улу-Теляке. В Уфу из Москвы приехал большой начальник железнодорожного управления. Мы с ним встретились в больнице на проспекте Октября. Я говорю: давайте съездим в Дему, посмотрите, как мы живем. Он сначала не хотел, потом все-таки поддался уговорам. Показал ему наше административное здание – старый деревянный дом. В нем находились мой кабинет, бухгалтерия, отдел кадров. Потом провел в корпус, где размещалась хирургия. А там кровати с больными прямо в коридоре, тут же процедурный кабинет. Он принялся спрашивать у людей, мол, откуда. Те в один голос: а мы работники железнодорожной станции Дема. Начальник сказал: «Не надо мне больше ничего показывать. Я все понял».
Уже через пару недель вызвали в Москву. Так в 1996 году началось строительство нового пятиэтажного корпуса, пристроенного к поликлинике. В 99-м мы его торжественно открыли. Когда я уже запустил сюда пациентов, персонал, пришла телеграмма: «Закрывайте, больных выводите». За ней вторая такая же. Оказалось, один чиновник из вредности доложил руководству, что старая тепловая подстанция не рассчитана на новое здание. Но он не знал, что внутри мы обновили все агрегаты, заложив в них большую мощность. А я снова свалился с инфарктом, перенес операцию.
Главные принципы
- Своей важнейшей задачей всегда считал улучшение медицинского обслуживания. За те годы, что провел в должности главного врача, не только удалось построить новые здания, но и значительно продвинуть хирургию, лабораторию, открыть три рентгенкабинета, отделение физиотерапии.
Всегда говорил коллективу: к больному человеку надо относиться вот именно что как к больному. Значит, внимательно, не обижаясь, не ссылаясь на небольшую зарплату. А если что-то в профессии не устраивает, снимайте халаты и уходите, тогда и вопросов к вам не будет. Дали клятву Гиппократа - извольте соблюдать.
Беседовала Альбина Зубарева.
Фото автора.