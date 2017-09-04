Праздник пришел во двор

Последний летний вечер запомнится во дворе дома по улице Жукова, 8 надолго. Пожалуй, никогда еще не собиралось здесь одновременно столько местной ребятни, их родителей, официальных лиц и гостей.
А поводом стала установка комплекса спортивных тренажеров. И чтобы такое событие стало ярким, активисты местного исполкома партии «Единая Россия», сотрудники Объединения клубов для детей, подростков и молодежи «Дети плюс» предложили насыщенную интересную программу вечера. Праздник получился ярким и незабываемым. В гости к ребятам пришли сказочные персонажи Солнышко и Баба-Яга. Также порадовали зрителей юные танцоры и спортсмены, выступив с показательными номерами. Каждый мог попробовать собрать и разобрать автомат под присмотром курсантов ВПК «Смена». Сладкие призы ожидали ребят на игровых станциях, а самые заводные танцевали в кругу, радуя себя и окружающих.
Приветствовали жителей депутаты Государственного Собрания – Курултая РБ Альбина Бурангулова и депутат городского Совета Айдар Зубаиров. Они призвали жителей бережно относиться к спортивным тренажерам, постараться их беречь. А от имени жильцов выступила председатель Совета МКД Валентина Саламатина, которая поблагодарила депутатов, партию и администрацию района за установку спортивных комплексов во дворе. Много хороших слов прозвучало и в адрес управляющей компании – УЖХ «Сипайловский», которые были всегда рядом, поддерживали инициативы жильцов.
Отметим, что в рамках партийного проекта «Реальные дела» в районе уличными тренажерами оборудованы площадки дворов по адресам: Набережная р.Уфы, 17/1, Ю. Гагарина, 14/1, М. Жукова, 8, Парковая, 16, 18, 18/1, проспект Октября, 71/2, 71/3.
А вскоре детские игровые комплексы появятся по адресам: Набережная р.Уфы, 19, Б. Бикбая, 42, М. Жукова, 17 а, б, в, г, д, Р. Зорге, 47, 49, проспект Октября, 65/2, 84/1, 128/1, 128/2 и в парке микрорайона Нагаево.
Виктор ОСЕНЕВ.
Фото Альбины БИГЛОВОЙ.