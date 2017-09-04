Портфель собрали кардиологи

40 первоклассников из малообеспеченных семей, состоящих на учете в отделении социальной помощи семье и детям, стали главными героями праздника, который прошел в кинотеатре «Родина». Его организовали сотрудники Республиканского кардиоцентра под руководством главного врача, депутата городского Совета Ирины Николаевой. Акция «Кардиолог – первокласснику» прошла в рамках республиканской «Помоги собраться в школу».
От имени Министерства здравоохранения республики гостей и маленьких участников акции приветствовали заместитель министра Эльза Сыртланова и главный врач РКЦ Ирина Николаева. Почетными гостями стали депутат Госсобрания – Курултая РБ Николай Никитин, ректор БГМУ Валентин Павлов, министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова, представители Минкультуры, городского Совета Уфы.
- Мы с нетерпением ждали сентября, - говорит многодетная мама Ксения Хакимова, - у меня в первый класс школы №9 идет сын Владислав, дочка Эвелина - во второй, а младшая Диана ходит в детский садик. Сын занимается спортом, увлечен хоккеем. Экипировать всех в новое не удается, но помог банк вещей, созданный в отделении социальной помощи. Важно, чтобы все было добротное и чистое. И настроение ведь не это создает, а в том, что школа – новый мир, и именно это радует ребенка.
А праздник начался с зарядки, которую провели футболисты «Уфы» Азамат Засеев и Вячеслав Кротов. Лучшие боксеры клуба «Лабиринт» под заводную музыку показали бой. Первоклассники посмотрели мультфильм, вместе с артистами пели и танцевали. А еще ребят ждали замечательные подарки - рюкзаки, набор школьных принадлежностей. В школу они пойдут экипированными. А веселый праздник дал им отличный заряд бодрости к новому учебному году.
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Сегодня в Кировском отделении ГБУ РЦСПСД состоялся конкурс поделок на картоне из цветной бумаги «1 сентября». В нем участвовали дети дошкольного возраста - будущие первоклассники.
В ходе мероприятия были проведены викторины. Дети охотно отвечали на вопросы, в завершение всем участникам были вручены наборы канцелярских товаров, предоставленные в виде благотворительной помощи в рамках республиканской акции «Помоги собраться в школу». А родители получили от психолога и специалистов отделения бесплатные консультации по интересующим их вопросам.
Лилия ЗИМИНА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.