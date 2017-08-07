Чемпион с львиной фамилией

…Финальный поединок. Огромный зал в Лос-Анджелесе замер в напряжении: еще секунда, и он взорвется овациями. Соперник силен. Но и наш Рустем Арсланов не шит лыком. Даже фамилию с башкирского можно перевести как «лев».
Очередные Всемирные игры полицейских и пожарных собрали участников из 70 стран. Медали разыгрывались в 61 дисциплине. Демчанин Рустем Арсланов был на этих соревнованиях уже не впервые: защищал честь страны еще в 2015-м. В этот раз привез две золотых медали – по дзюдо и грэпплингу. О том, что запомнилось на Играх, и многом другом он рассказал нашему корреспонденту.
- Зал «Коллекшн-центра» был очень большой, в нем разместилось четыре татами. А на соседней площадке соревновались баскетболисты.
- Какие соперники были самыми опасными?
- В целом, все поединки прошли без особых проблем. Те же американцы в дзюдо традиционно не сильны. Чего не скажешь о бразильцах и немцах. Да и наш борец, родом из Пензы, показал себя очень хорошо. Самая долгая же схватка была с китайцем из Тайбея - примерно 40 секунд.
- Достаточно быстрый поединок.
- Это - не бокс, где 12 раундов. У нас все может решиться одним броском за 15-20 секунд. Что требует высокой концентрации внимания, умения действовать быстро, мобилизовать все ресурсы.
- Наверняка и режим тренировок - особенный?
- По принципу «сегодня руки, завтра – ноги» занимаются бодибилдеры, пауэрлифтеры. У нас же техника иная. В том числе, работаем с железом, для имитации бросков применяем резиновый жгут. И так пять раз в неделю по 2-3 часа.
- Давно ли занимаетесь борьбой?
- В дзюдо пришел более 20 лет назад, в Стерлитамаке. Когда были мальчишками, особого выбора секций не существовало. Почему остался? Первый тренер, Юрий Зубков, привил интерес. Затем – первые выступления, что-то начало получаться. Через несколько лет еще занялся курэшем и национальной борьбой. На поясах пять раз становился чемпионом мира. Все это – абсолютно разные виды единоборств. Но тем интереснее: можно что-то привнести из своего направления, которое для тебя основное.
- С какими трудностями пришлось столкнуться?
- Они всегда были, есть и будут, особенно у новичков. Даже на тренировках нужно терпение, потому что результат не приходит сразу. Помню, был период, когда занимался дважды в день.
- Вы закончили юридический университет, но остались в спорте. Почему?
- Пришел работать туда же, на кафедру физподготовки. Самбо и дзюдо для будущих полицейских – прикладные виды. Руководитель к спорту относился хорошо, давал возможность заниматься и ездить на соревнования. Так и удалось совмещать, по званию я – майор полиции. А сейчас работаю и в спортшколе «Батыр».
- Недавно наши взяли «золото» на Сурдолимпиаде…
- Разумеется, болел за них. Тот же Кадыров, кстати, занимается у моего первого тренера. Несколько обидно за Лиану Тимашеву, она пострадала из-за предвзятости организаторов. Впрочем, сталкиваться с этим приходилось и мне, причем на соревнованиях уровнем пониже. Два года назад выступал на чемпионате РФ по самбо, там шел отбор на первенства Европы и мира. В финальной схватке начал обычную атаку, но напоролся на свисток судьи. В итоге на мировые состязания уехал другой спортсмен. Зато на «Европе» выступил хорошо.
- Думаете ли о наставнической работе?
- На будущее такие планы есть, сейчас пока не до того – частенько бываю в разъездах. Хотя в порядке исключения в сентябре возьмусь за подготовку одного парня 17 лет. Несмотря на юный возраст, ростом он чуть выше меня, да и весе уступает немного: 130 килограмм против моих 150.
Корзинка:
Ближайшие схватки Арсланов проведет в Казахстане в рамках чемпионата мира по национальной борьбе: «На самбо она похожа больше, чем на курэш: как техникой, так и формой спортсменов», - считает он.
Приписка к фото: спортсмен со своим тренером Соломоном Кобиашвили (слева).