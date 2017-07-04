Сквер «Четырех сезонов»

В районе скоро появится новая зона отдыха.
Она расположится в лесном массиве между улицей Блюхера и территорией жилого комплекса «4 сезона». На востоке участок в три гектара будет простираться до детского сада №60, на западе – до дома №105/6 по проспекту Октября.
- Инициатором появления зоны отдыха выступила группа компаний «Жилстройинвест», - сообщил начальник отдела капитального строительства администрации района Ильдус Загиров. – Деревья и кустарники будут максимально сохранены. Инспекция по контролю за содержанием и охраной зеленых насаждений УКХ и Б уже выезжала на место, чтобы оценить их состояние. Больные и засохшие деревья будут спилены.
Что будет представлять собой сквер? По нему проложат асфальтированную кольцевую дорожку длиной в километр, которую поделят на пешеходную зону и для велосипедистов.
Скамейки, урны и наружное освещение решено сделать в антивандальном варианте. Слишком хорошо известна печальная статистика порчи городского имущества в парках и скверах.
- Обсуждается размещение на этой территории детского игрового комплекса, - рассказывает Ильдус Хамитович. – Глава района просит компанию также рассмотреть возможность установки уличных тренажеров.
Сквер будет огорожен, ворота предполагается возвести в виде арки.
Работы будут окончены к осени 2019 года, к этому времени «Жилстройинвест» планирует сдачу первой половины комплекса - башни «Идель Тауер».
Обустройство территории под сквер уже началось. В прошлую пятницу сотрудники администрации района очистили ее от мусора. В 2017-м планируется также уложить асфальт и провести наружное освещение.
Администрация района предлагает жителям придумать название будущему скверу. Предложения можно присылать в группу ВКонтакте, а также по телефону: 242-37-53.
Светлана ЯНОВА.