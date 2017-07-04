- Этой встречи с застройщиком мы ждали долго. Сами посудите: история тянется уже столько лет. И вот стало известно, что в 2018-2019 году наш дом наконец сдадут в эксплуатацию. Очень хочется в это верить, - говорит будущая жительница Демы-9 Людмила Порошина.
Что верно, то верно: еще недавно дома буквально под номерами 7, 8, 9, 10, 11, 12 «висели в воздухе»: застройщик не мог работать из-за юридических неурядиц. Как это часто бывает, речь шла о праве пользования землей для завершения работ, в том числе – проведения инженерных сетей. Но на очередной встрече с дольщиками строители заявили: лед тронулся, начатое довершим. А мы решили совершить небольшой экскурс в историю возникновения проблемы.
О возведении здесь жилого комплекса заговорили еще в середине двухтысячных. 11 лет назад ООО «Уфимская строительная компания» заключило с администрацией города договор аренды земельных участков под строительство. С учетом продления, срок его истекал в 2012 году.
Однако за пару лет до этого первый застройщик передал права и обязанности в пользу ООО «Крона». Новой фирме срок продлили еще на три сезона. Казалось бы, никаких проблем. Но за несколько месяцев до истечения стало ясно – не успевают. Были начаты переговоры о продлении времени. Однако юристы застройщика не учли новые требования земкодекса. Которые, в числе прочего, касались и оформления прав на объекты незавершенного строительства.
Решать возникший конфликт с Администрацией столицы пришлось в арбитражном суде РБ. Там в качестве правомерной была признанна позиция муниципалитета. Пока шло разбирательство, среди собственников недостроенных квартир подстрекатели распространяли разные слухи. Например, вину за срывы работ сваливали исключительно на власть.
Тем не менее, город продолжал настаивать – решать проблему нужно в правовом поле. В итоге начались новые переговоры. В мае прошлого года «Крона» зарегистрировала право собственности на два объекта, затем – еще на пять. Таким образом, на данный момент ситуацию можно считать разрешенной.
- Не понятно одно: почему нужно было тянуть два года? Хотя что сейчас об этом говорить. Стройка ожила, и это хорошо, - резюмируют демчане.
Хотя какой-то сверхактивности на высотках сейчас все же не наблюдается. Но в данном случае и то, что делается –положительный знак. Остается надеяться, что очередной график строители не сорвут и обещание выполнят.
Иван БЕГМА.