От восхода до заката

С заходом солнца последнего дня месяца Рамадан для мусульман всего мира наступил праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Богослужения в этот день прошли во всех мечетях Уфы, а праздничный намаз в «Ляля-Тюльпан» провел верховный муфтий России Талгат Таджуддин.
Он отметил, что, только поняв тяготы и невзгоды другого, можно стать чище душой. Только добро и мир внутри людей могут сделать их сплоченными и противостоять враждебно настроенным экстремистским силам.
Общины и приходы духовного управления мусульман России решили приобщить свои пожертвования к гуманитарной помощи религиозных центров традиционных конфессий России мирным жителям Сирии, пострадавшим от ужасов гражданской войны.
Время очищения длилось 29 дней, в этом году оно началось 27 мая и продлилось до 25 июня. Каждый день, почти 20 часов без питья и еды: последний прием пищи без четверти три утра, разговляться можно было только около десяти вечера. Ураза-байрам – исход духовной работы, проделанной верующими в месяц Рамадан.
- Примечательно, что к нам стало приходить много молодежи, в том числе и студенты нефтяного университета, где учится много представителей мусульманских стран, - говорит мулла мечети «Ляля-Тюльпан» Ариф-хазрат Вахабиров. - Они проявляют большой интерес к исламскому образованию, отличаются интеллигентностью, уважением к нашим канонам. Проповеди слушают от начала до конца. Их можно было видеть и на ночных разговениях. Мы стремимся дать верующим знания, поэтому уже в ближайшие выходные у нас начинает действовать воскресная школа.
Прихожанин Альфред Самигуллин держит пост каждый год уже на протяжении 13 лет - с рождения сына.
- Тогда я дал зарок: если жена благополучно родит, буду держать уразу всю жизнь. Слово держу. Тяжело первые дня два, а потом ощущается такой прилив энергии - после ночного намаза, после общения с единоверцами. Во время ифтара в моем доме собирались самые близкие друзья - такие минуты для меня бесценны. Ураза - способ хоть ненамного замедлить ежедневный бег жизни и подумать о душе. Во время Рамазана больше времени провожу в молитвах. Постараюсь сохранить заряд спокойствия до следующего поста.
Тем временем
Праздник «Ураза-байрам» состоялся и в парке «Ватан» на площади за Конгресс-холлом, куда помимо священнослужителей пришли председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе республики Вячеслав Пятков и глава администрации города Ирек Ялалов.
- В предыдущие три года была засуха, а нынче было и снега много, и дождей, даже вода в засохших колодцах появилась, - сказал Ирек Ишмухаметович. - Поздравляю мусульман с праздником! Всем желаю здоровья и счастья.
Вероятно, в дождь и холод пришли поздравить друг друга самые стойкие уфимцы. Куртка, которую в прошлые годы еще в апреле отправляли на сезонное хранение, а этим необычным летом ставшая основной формой одежды - намокла сразу. Зонт от ветра выворачивало - шторм, который обещало региональное МЧС, уфимские мусульмане переживали вместе. Но не отчаивались и с праздника не уходили: концерт, несмотря на непогоду, продолжался, торговля в павильонах и на столах шла бойко, плов готовился.
Можно сказать, на площадке было два центра притяжения - кухня под тентом, где над открытым огнем в чанах жарилось мясо, и сцена. Народ заходил греться в павильоны, которые стали популярными еще в дни саммитов. Непогода и меня заставила на время укрыться в «медовой» юрте и хоть немного просохнуть.
- Попробовать праздничный плов - традиция, - говорит Расима Салимова. - Каждый год дети приезжают ко мне в гости, слетаются из разных городов. После праздничной молитвы пригласили гостей на чаепитие с блинами, и вот пришли на праздник. Потом обязательно вместе поедем в деревню на кладбище, навестить могилы родных.
К двум часам дня угощение было готово. Как сообщили организаторы, плова было приготовлено на пять тысяч человек. Шесть чанов, по 300 килограммов мяса и риса, восемь мешков моркови и лука. Приготовления начались еще с вечера, а котлы задымились с раннего утра. Угощали гостей до четырех часов дня, хватило всем желающим.
Розалия ВАЛЕЕВА.
Фото Риты Ишниязовой.