Долгая дорога в Затон

- Почему работы по ремонту проспекты Дружбы народов идут так долго? – спросила главу администрации Уфы Ирека Ялалова во время прямого эфира на телеканале «Вся Уфа» жительница Затона Татьяна Желтова. Обращение в числе прочих было принято.
Ход работ идет в соответствии с графиком, заверили в администрации района.
- Нужно учесть, что ремонт на данной трассе не проводился больше 10 лет. Поэтому дорога находится в плохом состоянии и требует комплексного подхода с обновлением всех конструкций, - говорит начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации района Евгений Белов. - Работа проводится незаметно, очень много подготовки. Сейчас с демонтированных опор кабели «Уфанета» и «Мегафона» в убираются в колодезную канализацию, что проезжающим не особо видно. Асфальт ведь можно закатать за 3-5 дней. А пока ведется очень много мелкой, рутинной подготовительной работы.
После капитального ремонта на проспекте, помимо нового дорожного полотна, появятся новые остановочные павильоны, светофоры, обновленное наружное освещение, полосы разгона и торможения, разметка из термопластика и новые дорожные знаки. Кроме того, на трассе установят металлическое тросовое ограждение, исключающее съезд с края дороги и выезд на полосу встречного движения. Контракт на выполнение работ получила оренбургская компания «ГДПС».
- Уважаемые жители! Просим вас с пониманием отнестись к временным неудобствам. После реконструкции проспект Дружбы народов станет современной безопасной дорогой, которая прослужит ни один десяток лет, - обратились к уфимцам в мэрии.
Зиля БАДРИЕВА.