Пришла пора экзаменов

Отзвенели прощальные звонки, отыграли такты весеннего бала, но расставаться со школой выпускникам пока рановато, впереди напряженная пора – сдача экзаменов. Для кого-то это будут переводные экзамены, а для кого-то ОГЭ и ЕГЭ. О том, как будет проходить первое в жизни выпускников серьезное испытание, нам рассказала начальник отдела образования Алена Одинцова.
- Наш район, без малейшего преувеличения, можно назвать самым школьным в городе. В минувшем учебном году в 24 общеобразовательных учреждениях обучались 21928 учащихся. Этой весной 1743 ученика девятых классов будут сдавать Основной государственный экзамен (ОГЭ), а 1035 выпускников одиннадцатых классов пройдут через Единый государственный экзамен (ЕГЭ).
- Каждый год приносит какие-либо новшества в процедуру проведения ЕГЭ. Ждать ли нам чего-то нового?
- ЕГЭ пока не претерпит содержательных изменений. Сохраняется запрет не только на использование, но и на наличие средств связи у участников единого экзамена, также требуется организация видеонаблюдения в аудиториях и штабе пункта проведения ЕГЭ, использование блокираторов сотовой связи и металлодетекторов при пропуске обучающихся в пункт проведения экзамена. Единственное существенное изменение касается участия
выпускников прошлых лет – в этом году они могут сдавать экзамены только в досрочный период (март - апрель) или в резервные дни основного периода (с 20 июня по 1 июля). Все остальные изменения чисто технические. Например, увеличение продолжительности ЕГЭ по биологии на 30 минут.
- Родители учеников зачастую довольно нервно относятся ко всем этим детекторам на входе. Стоит ли им переживать по этому поводу?
- Прежде всего, эти меры предосторожности приняты именно во благо самих учеников. Чтобы они не допустили роковой ошибки. К примеру, не захватили с собой на экзамен по забывчивости средства связи, планшетные компьютеры, что не стало бы потом причиной незачета их результатов.
- А как определились в этом году выпускники с выбором экзаменов? Чему отдали предпочтение?
- Как известно, обязательными для получения аттестата о среднем общем образовании являются экзамены по русскому языку и математике, который разделен на два уровня: базовый и профильный. Для получения аттестата об окончании школы достаточно сдать предмет на базовом уровне. Для поступления в вуз выпускникам необходимо сдать профильный ЕГЭ по математике. Остальные сдают по собственному выбору. Если же говорить о предпочтениях, то они распределились так: обществознание выбрали 47,1% выпускников, физику – 32,8%, информатику – 24,2%, далее идут биология, история, химия, английский язык, литература, география и немецкий язык.
-Обычно, говоря о школьных экзаменах, мы забываем про девятиклассников. Как проходят испытания у них?
- Для них Государственная итоговая аттестация началась с 26 мая и пройдет по 29 июня. Выпускники сдают четыре экзамена: два обязательных (по русскому языку и математике) и два по выбору. А остальные предметы распределились так: на первом месте - информатика (967 учеников) и обществознание (951) – каждый второй выпускник, на втором – физика (460), на третьем – биология (364) и химия (363).
Владимир ГЛИНСКИЙ.