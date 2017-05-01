И липа зацветет у дома

У жителей дома №12а по ул. 40 лет Октября - настоящий экологический праздник – сегодня во дворе они высаживают деревья.
- Наш дом построен в 1959 году. Окружили его зелеными насаждениями - периметр ограждали кустарники, во дворе росли деревья. Но за шестьдесят лет деревья начали падать, и их спилили. Нам хотелось восстановить былую красоту, и за помощью мы обратились к депутату Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан АзаматуЛутфуллину, - объясняет старшая по подъезду дома Галина Шилова.
К важному для жителей мероприятию подготовились основательно: привезли грунт, закупили саженцы. В посадке деревьев участвовали не только жильцы, но и сам АзаматАлмазович, члены местного отделения партии «Единая Россия», сотрудники ЖЭУ-29.
- Сегодня мы высаживаем 25 саженцев лип. Очень надеемся, что деревья примутся. Организовать посадку могли и сами жители, мы им только немного помогли, - говорит АзаматЛутфуллин.
Символично, что посадка деревьев прошла в Год экологии.
Иван ЗАРОКОВ.