Расставили приоритеты

Лето – горячая пора для развития социальной инфраструктуры. Прежде всего это - ремонт старых дорог и возведение новых, строительство жилых домов, спортивных объектов и так далее. О том, что ждет юго-восток столицы в этом году, нам рассказал первый заместитель главы администрации района Айдар Базгудинов.
- Для обновления асфальта в этом сезоне денег из муниципальной казны мы не получили, поскольку все внимание уделено Черниковке. Но специалисты ООО «Дортранстрой» продолжают реконструкцию шоссе «Уфа-Дема». Осталось положить верхний слой асфальта, да решить вопрос с остановками. Так что уже скоро все будет сделано.
- Как обстоят дела внутри кварталов?
- Серьезные работы нужны на ул. Дагестанской, которую латаем каждую весну. Но в городе есть и более «тяжелые» улицы, так что капремонта ждем в будущем. На участке от Правды до Магистральной нужно обустроить не менее шести полос. Что обусловнено, в том числе и ростом микрорайонов Дема - 8 и 9.
Сейчас идет проектирование объездной ветки - по улицам Кусимова и Исследовательской. Она разгрузит центральную часть, например ту же Дагестанскую. Разработка ведется в «УСРДИС» администрации города. Сроки сдачи - конец следующего года либо 2019-й. Что вполне понятно – дорога длиной в километр будет сделана практически «с нуля». В дальнейшем она протянется в сторону «Иммунопрепарата».
- Местность там заболоченная. Не утонут полосы?
- Несмотря на низину, зыбких участков нет. Верхняя точка планируемой дороги находится очень даже высоко. Укладка асфальта – лишь финальная часть, все начинается с отсыпки значительной грунтовой «подушки».
- Где будет строиться жилой сектор?
- Два жилых квартала появятся в районе улиц Магистральной и Ухтомского, в рамках развития Демы-8 в сторону центра. Проект планировки и межевания утвержден, застройщик приступает к делу. Речь идет о 10-15 многоэтажках, детском садике, будет школа, новая пожарная часть. Кстати, школ району сегодня не хватает. К первому сентября сдадим образовательный комплекс на 825 мест по улице Кусимова.
Иван БЕГМА.