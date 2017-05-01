Дома с открытки: история первых высоток

Две постройки середины ХХ века в восемь этажей уже больше шести десятилетий являются не только главной доминантой стержневой улицы Черниковки, но и визитной карточкой всего района.
Восьмиэтажки стали для уфимцев географическим ориентиром и излюбленным местом встреч. И хотя оба дома фактически смотрят парадными фасадами на улицу Ульяновых, за ними закрепился адрес: Первомайская, 26 и 27.
Несмотря на солидный возраст домов, квартиры здесь и сегодня востребованы на рынке недвижимости. Еще бы: высота потолков 3,35, большие окна делают комнаты уютными и светлыми, а толстые стены создают ощущение надежности и безопасности. А уж в первое послевоенное десятилетие они вызвали среди местных жителей настоящий фурор.
- Среди нас, мальчишек, была популярна легенда: будто бы высотки - секретные военные объекты, а шахты приспособлены для пуска ракет, находившихся в подвале, - вспоминает писатель и краевед Сергей Синенко. – То есть лифт поднимается до чердака, отодвигается в сторону, ракеты выстреливаются электромагнитной пушкой на высоту и уже там происходит пуск двигателей. И все это могло делаться абсолютно бесшумно, ночью, чтобы не беспокоить жильцов. И ведь верили, салаги!
Первый дом (Первомайская, 27) был построен в 1954 году, в соседней башне новоселье справляли несколько позже. На одной из архивных фотографий, запечатлевших строительство новостроек, еще видны деревянные бараки, которые постепенно уступали место добротным домам в стиле «сталинский ампир».
Авторы проекта – ленинградские архитекторы - М. Лысогорский и В. Голосов. Пожалуй, они использовали весь арсенал художественных средств, характеризующий популярный стиль 40-50-х годов. Колонны ионического ордера, лепные карнизы с советской символикой, расшивка под руст, балюстрады по периметру кровли. И главное: дома были оборудованы лифтами, что для Уфы стало абсолютной технической новинкой. В то время в городе был только один подъемник - в Доме связи (Главпочтамт), и был он исключительно служебным. Прокатиться на чуде инженерной мысли приезжали из всех уголков Уфы. Многие спрашивали счастливых новоселов – не кружится ли у них голова от такой высоты? Было много желающих проникнуть на крышу (особенно вездесущие мальчишки) – ведь оттуда открывался невероятный панорамный вид на окрестности. Но туда попасть без специального снаряжения вряд ли получится – она покатая, любоваться городом можно через слуховое окно на чердаке.
- Мне довелось видеть, как рождалась Первомайская (тогда – улица Сталина). Мальчишками мы бегали смотреть, как строится вторая восьмиэтажка, - вспоминает Владимир Федоров. - Вскоре на первом этаже башен расположились магазины. Там можно было купить продукты, сделать фото на память в ателье и купить новинки советской эстрады в «Мелодии».
- Здесь открылись продуктовые магазины и «Детский мир», куда мы часто заходили посмотреть на игрушки. Чего там только не было! Почти в каждом квартале были точки по продаже газированной воды и мороженого. На больших перекрестках стояли будочки, в которых армяне или крымские татары ремонтировали обувь, - дополняют картину тех лет воспоминания краеведа Маргариты Авдеевой.
Несомненно, что черниковцы смотрели на восьмиэтажное чудо как на символ новой и благополучной жизни, которая вот-вот настанет, и каждый вскоре непременно получит квартиру в столь же красивом доме. Но башни еще целое десятилетие оставались самыми высокими жилыми зданиями в Уфе, а вскоре на смену им, с их декоративными элементами, пришли «утилитарные» хрущевки. Процесс получения квартир пошел быстрее, но жилье уже не было столь претенциозным. Но разве кто-то сетовал на это? Однако постепенно неповторимое очарование города, ставшего вскоре районом столицы республики, стало размываться типовой застройкой.
К слову, своему особому стилю Черниковка обязана заслуженному строителю РСФСР Маргарите Николаевне Куприяновой, в 1948 году ставшей главным архитектором молодого промышленного города. Именно ее настойчивость и принципиальность сделали район таким, каким мы его знаем: с добротными и красивыми домами, уютными дворами, парками и бульварами, величественными зданиями с колоннами и лепниной...
Сегодня Восьмиэтажки по праву можно считать памятниками архитектуры. Недавно в первых черниковских высотках был проведен капитальный ремонт. Домам вернули «исторический» цвет. Исполнители обещают, что новая облицовка будет держаться долго – она отлично выдерживает снег, дождь и перепады температуры. Такого эффекта удается достигнуть благодаря использованию специальной армированной сетки, благодаря которой стены не покрываются трещинами. Пока под вопросом остается реставрация декоративных элементов, считающихся культурно-исторической ценностью. В рамках капитального ремонта такую работу провести невозможно, так как в данном случае требуются специалисты иного профиля. Между тем ранее заявлялось, что в силу несовершенства технологий того времени бетонные и гипсовые элементы реставрации не подлежат. Возможно, выходом станет полное восстановление элементов декора из современных материалов. Таким образом удалось вернуть знаменитую скульптурную композицию на кинотеатр «Победа».
Екатерина МАРКОВА.