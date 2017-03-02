Фестивальный сезон

В Москве завершился фестиваль «РобоФест -2017». В нем приняли участие юные калининцы из гимназии №105.
Каждый год ребята со всей страны собираются в Москве, чтобы выявить лучших молодых изобретателей России. В ряде дисциплин их победителям предстоит защищать честь страны на международных соревнованиях в США и Европе.
В программу входили соревнования по категориям: «Jn.FLL», «Шорт-трек», «Сортировщик». Участники состязались в ловкости, быстроте и тактическом мастерстве. В итоге победителем в номинации «Самостоятельность и оригинальность» направления «Jn.FLL» стала команда гимназии!
В школе №56 состоялось открытие экологического фестиваля «Судьба Земли – наша судьба». Свои команды экодесанта представили учащиеся 5-10 классов. Ребята показали глубокие знания в области защиты природы «Экологический светофор». А команда 7 «А» к открытию фестиваля подготовила фильм «Экологическая среда и человек».
А в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо» завершает работу Российский промышленный форум. Ежегодно его посетителями становятся порядка пяти тысяч специалистов из разных городов России. В работе выставки принимает участие более 120 компаний из 15 регионов России и стран ближнего зарубежья.
Нынешний форум принес Центру технического творчества «Гефест» очередной успех - диплом III степени в номинации «Лучший инновационный проект среди студентов и аспирантов вузов». На выставку он также представил новые технические проекты, которые гостями столицы были признаны достойными для внедрения в промышленную и социальную сферу.
На фото подпись: Инновации начинаются с «Гефеста».