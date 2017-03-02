Пилотка на воде

Нет, это не подготовка к военному параду, но военная техника вместе с красноармейцами появилась в парке имени Ивана Якутова не случайно. Хорошая традиция вспомнить о суровых годах и возложить цветы к Вечному огню приурочена к суточному заплыву моржей.
- Прадед рассказывал, что приходилось сутками лежать на снегу, боясь пошевелиться, лишь бы не обнаружил противник, - поделился участник военной шоу-программы Вячеслав. – Очень правильно вспомнить о фронтовиках в этот день.
Кстати сказать, уфимцы были не одиноки: марафон, посвященный Дню Победы, проходил на Алтае, в Тюмени и Челябинской области.
– В прошлом году в акции приняли участие 230 человек. В этом – уже 300. – пояснил руководитель Федерации зимнего плавания и закаливания Уфы Александр Пенкин.
Любители зимнего плавания разделились на 30 команд по десять человек. Каждая из них плавала в строго определенные часы по несколько раз.
Интервал между заплывами составлял 4-5 часов. Обязательным условием для участников являлось соблюдение графика.
Мероприятие собрало большое количество людей. Маленькая девочка плыла в пилотке, ребята «на суше» смогли примерить каски военных лет.
Без сомнения, моржей прибавится. Многие подходили к участникам после заплыва, интересовались, с чего начать.
- Лет 10 назад у меня был инсульт, - говорит пенсионерка Майя. – Еле поднялась на ноги, вообще тот период даже вспоминать не хочется. А вернула меня к жизни подруга. Теперь я чувствую себя помолодевшей. Посещаю театр, выставки. Противопоказаний очень немного. Начинайте закаливание с обливания холодной водой. Если есть возможность – стоя босиком на снегу. И делайте это с уверенностью, что все получится.
К уфимским моржам присоединились и гости из Индии. Трое молодых студентов рискнули проплыть дистанцию. Как объяснил один из них: «Из уважения к нашему городу».