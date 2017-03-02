Все дело в обаянии? Не только…

- Работа в коммунальной сфере - одна из сложных, и в основном трудятся здесь мужчины, но уже несколько лет в коллективе отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации района есть представительницы прекрасной половины.
Накануне Международного женского дня мы познакомились с ними.
Фарида Губайдуллина в отделе 35 лет, и много лет была здесь единственной женщиной.
- Пришла сюда в 1980 году секретарем-машинисткой, - рассказывает она, - службу возглавлял Ибрагим Ахметович Чанышев. Он принял меня тепло, по-отечески. На мне была вся документация, печатала заявки, как помню, на машинке «Уфа». В 2001 году стала специалистом, обязанностей прибавилось - решали вопросы благоустройства, принимали заявки, работали по обращениям жителей и в постоянном контакте с уличными комитетами. Впрочем, и сегодня заботы те же. И я привыкла к этим хлопотам - живу работой.
- В отдел пришла несколько лет назад, в 2008-м, - вступает в беседу ее коллега Эльвира Ибрагимова, - влилась в коллектив сразу – потому как сфера мне близка - всегда стремилась помогать людям. Круг профессиональных вопросов в основном касается частного сектора – межевание участков, прокладка инженерных сетей, узаконивание частных жилых домов, оформление документации. У нас ведь довольно большой частный сектор - отдаленные территории, микрорайон Кооперативная поляна. Рутиной эту сферу не назовешь - каждый день преподносит что-то новое, строятся дома, появляются новые жители… Я легка на подъем – нужно выехать – пожалуйста, в любую погоду, общительна, оптимистка, и это помогает мне. Нужно сказать, Кировский район для меня родной, мне знакомы каждый дом, улица, переулок…И мне приятно, что тружусь на его благо
- Трудно не согласиться с тем, что работа у нас сложная, но ведь наша деятельность направлена на общее дело – сделать его более благоустренным и красивым. Думаю, уфимцы обратили внимание на то, что у нас в центре появилось много скверов, красивых зеленых зон, - говорит специалист Лилиана Писецкая, - мы стараемся держать марку. Но за этим стоит большой кропотливый труд. Из чего состоит наша работа? Регулярные обходы улиц, составление административных протоколов, постоянный контакт с руководителями предприятий и учреждений, организация уборки улиц. Центр – визитная карточка города, здесь все должно быть идеально.
…Мои собеседницы не только профессионалы своего дела, но еще и удивительно обаятельные женщины, которые могут создать настроение одной только улыбкой. Разговор наш был недолгим, ведь впереди у них был рабочий день со своими заботами и хлопотами.
И все-таки уже пришла весна, и дела на некоторое время уйдут на второй план, и обязательно поздравят близкие, а также коллеги. И мы тоже к ним присоединяемся.
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На днях ведущего специалиста отдела коммунального хозяйства и благоустройства района Фариду Губайдуллину поздравил с юбилеем и вручил Благодарственное письмо и Почетную грамоту глава администрации района Динар Халилов. Он выразил слова благодарности за высокий профессионализм и значительный вклад в развитие района, отметил, что своим ежедневным трудом отдел коммунального хозяйства и благоустройства создает основу для достойной жизни кировчан.