

Подарок на юбилей



В группу вошли трое заслуженных путешественников России, три мастера спорта и просто любители здорового образа жизни.

Сначала добрались до Инзера, а затем на рабочем поезде - до Айгира, где остановились в горном приюте. Услугами проводников решили не пользоваться, хотя опыта восхождения зимой не было.

- Снег глубокий и очень рыхлый, - рассказывает председатель Совета ветеранов Николай Ярославцев, - шли на туристических лыжах, потом опытные спасатели сказали, что сделали очень правильно, потому что есть риск провалиться в расщелину. С собой взяли самое необходимое: немного продуктов, термос с горячим чаем, ветровки.

Пробивал дорогу самый опытный в группе Михаил Камский. Четыре с половиной километра планировали преодолеть за три часа, но в итоге ушло больше пяти.

Сначала дорога пролегала по лесу, потом по подножью горы. Добраться до вершины смогли только трое. Остальным пришлось вернуться: у кого-то полетели крепления, сломались палки, да и силы были на исходе.

Фонарики, которые захватили с собой по настоянию опытнейшего Александра Яковца, очень пригодились, потому что тройка отважных возвращалась обратно уже в темноте.

- Были, конечно, минуты слабости, когда хотелось вернуться назад, - продолжает Николай Иванович, - но ощущение значимости нашего дела придавало силы.

Все ветераны много лет отдали родной Черниковке, трудились на ее благо на самых ответственных участках.

Михаил Камский –мастер спорта по спортивному туризму, председатель клуба «Каскад» поделился:

- Даже для такого опытного человека, как я, маршрут был сложным: мела метель, а на вершине ветер был такой силы, что невозможно было удержаться на ногах.

Вся жизнь Михаила Яковлевича прошла в Черниковке, здесь он много лет проработал на нефтеперерабатывающем заводе.

Другая участница команды Флюра Воскресенская – ветеран пожарной части №3 тоже заядлая путешественница. К спорту у нее особое отношение: уже на пенсии она выиграла первенство среди ветеранов района по шашкам и стала первой отжимаясь от пола.

Директор экскурсионно-туристического центра «Зенит» Александр Яковец – человек бывалый.

- Туризм давно для меня образ жизни, - говорит он. – Ничто не заменит походной романтики: посиделок возле костра, песен под гитару и единения с природой.

Так ветераны, объединившись, сделали Черниковке необычный подарок на юбилей и теперь на горе Уфа гордо реют два флага – Орджоникидзевского района и Совета ветеранов. Ветераны района решили посвятить 65-летию района восхождение на вершину горы Уфа. Осуществить задуманное отправились девять смельчаков.В группу вошли трое заслуженных путешественников России, три мастера спорта и просто любители здорового образа жизни.Сначала добрались до Инзера, а затем на рабочем поезде - до Айгира, где остановились в горном приюте. Услугами проводников решили не пользоваться, хотя опыта восхождения зимой не было.- Снег глубокий и очень рыхлый, - рассказывает председатель Совета ветеранов Николай Ярославцев, - шли на туристических лыжах, потом опытные спасатели сказали, что сделали очень правильно, потому что есть риск провалиться в расщелину. С собой взяли самое необходимое: немного продуктов, термос с горячим чаем, ветровки.Пробивал дорогу самый опытный в группе Михаил Камский. Четыре с половиной километра планировали преодолеть за три часа, но в итоге ушло больше пяти.Сначала дорога пролегала по лесу, потом по подножью горы. Добраться до вершины смогли только трое. Остальным пришлось вернуться: у кого-то полетели крепления, сломались палки, да и силы были на исходе.Фонарики, которые захватили с собой по настоянию опытнейшего Александра Яковца, очень пригодились, потому что тройка отважных возвращалась обратно уже в темноте.- Были, конечно, минуты слабости, когда хотелось вернуться назад, - продолжает Николай Иванович, - но ощущение значимости нашего дела придавало силы.Все ветераны много лет отдали родной Черниковке, трудились на ее благо на самых ответственных участках.Михаил Камский –мастер спорта по спортивному туризму, председатель клуба «Каскад» поделился:- Даже для такого опытного человека, как я, маршрут был сложным: мела метель, а на вершине ветер был такой силы, что невозможно было удержаться на ногах.Вся жизнь Михаила Яковлевича прошла в Черниковке, здесь он много лет проработал на нефтеперерабатывающем заводе.Другая участница команды Флюра Воскресенская – ветеран пожарной части №3 тоже заядлая путешественница. К спорту у нее особое отношение: уже на пенсии она выиграла первенство среди ветеранов района по шашкам и стала первой отжимаясь от пола.Директор экскурсионно-туристического центра «Зенит» Александр Яковец – человек бывалый.- Туризм давно для меня образ жизни, - говорит он. – Ничто не заменит походной романтики: посиделок возле костра, песен под гитару и единения с природой.Так ветераны, объединившись, сделали Черниковке необычный подарок на юбилей и теперь на горе Уфа гордо реют два флага – Орджоникидзевского района и Совета ветеранов.

Автор: Светлана ЯНОВА

Район: Орджоникидзевский

Номер газеты: №8 (3732) от 07.02.2017

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