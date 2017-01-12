

Выбор Рамиля Магафурова



Рамиль Флюрович родился далеко от Уфы – в Краснокамском районе в то время, когда в его края пришла большая нефть, нарушив деревенскую идиллию. Буровые вышки и нефтяные качалки стали главными приметами меняющейся жизни.

- В первом классе мы учились при свечах, - вспоминает он, - а оканчивали школу уже при свете электрических лампочек.

И прежние мечты краснокамских парней, связанные с покорением космоса, сменились весьма земными. Нефтяной промышленности требовались кадры, и сотни выпускников, даже с троечными аттестатами, ринулись в профильные вузы.

Рамиль Магафуров был отличником и мечтал быть архитектором. Воспитывался бабушкой, потерявшей на войне мужа, став для нее незаменимым помощником и умея делать по хозяйству абсолютно все. В 17 его считали мужчиной. Чинить утюги, подлатать крышу, затопить баню – у парня руки росли откуда надо.

Первое впечатление о профессии врача получил из книги о знаменитом хирурге, поэтому слова приехавшей на выходные из Уфы землячки: «Иди в медицинский!» упали на благодатную почву, и Рамиль поехал покорять столицу, даже не подозревая, насколько трудно было поступить в то время в этот вуз – конкурс 7-8 человек на место.

- Врач представлялся мне каким-то Богом, сверхчеловеком, - говорит Магафуров, - до института я ни разу в жизни с медиками не встречался.

О своем поступлении он рассказывает с юмором. Отличник из деревенской школы, получив на первом экзамене по физике законную пятерку, был записан в разряд «блатных» абитуриентов. Но отметка была заслуженной, а предмет – самым любимым. Рамиль Флюрович до сих пор поддерживает отношения со своим учителем Рафаэлем Амировичем. Именно отличное знание физики помогло ему стать студентом вуза, о котором он и не смел мечтать.

После окончания мединститута по распределению поехал в родные места – в Нефтекамск.

- Средний возраст жителей города в то время – 29 лет, - рассказывает Магафуров, - в сутки принимали 25-30 родов, столько сейчас приходится на всю Уфу, за пять лет практики принял около 15 тысяч детей, сегодня тем новорожденным по 30-35 лет.

Задавая себе вопрос «Почему выбрал специальность акушера-гинеколога?», отвечает: она соединяет в себе и хирургию, и терапию, и гинекологию… Свои первые роды запомнил навсегда. Оказавшись один на один с роженицей, он и опомниться не успел, как на свет появился ребенок. Тазовое предлежание не помешало ему благополучно выбраться наружу, а молодой интерн стал героем.

- Тогда я понял, что торопиться никогда не надо, - улыбается наш герой, - природа умнее человека.

Сегодня Рамиль Магафуров – главный врач одной из лучших больниц Уфы, славящейся своим родильным отделением.

- Медицина шагнула далеко вперед, - говорит он, - мы оказываем высокотехнологичную помощь, научились диагностировать перинатальную патологию, а детская смертность практически сведена к нулю. В жизнь прочно вошло экстракорпоральное оплодотворение, а ведь раньше бесплодие было почти неразрешимой проблемой.

Успехи медицинского учреждения, конечно, возникли не в одночасье. Здесь всегда работали лучшие врачи города и республики. Они изучали мировой опыт не только по книгам и научным статьям, но и опирались на многолетний опыт. Такие акушеры-гинекологи, как Ольга Французова и Язиля Шевченко, – гордость не только клиники.

Больница №8 одной из первых подтвердила программу Всемирной организации здравоохранения «Больница, доброжелательная к ребенку».

- Основной принцип медицины – не навреди больному, - уверен Магафуров, - что надо беременной женщине? Родить здорового ребенка, а для этого необходимы не только профессионализм, но и человеческое отношение: погладил по животу, сказал теплые слова.

Приложить ребенка к груди в первые минуты после рождения – такое тоже впервые случилось в роддоме №8: новорожденный должен услышать стук сердца матери, почувствовать себя защищенным.

С того времени, когда 17-летний Рамиль Магафуров только делал свой выбор, прошло почти полвека, и сегодня он понимает, что не ошибся. Специальность сделала из него человека, который как никто понимает, насколько хрупка и ценна каждая жизнь. «Учитесь – будете врачами, не станете учиться – главными врачами» - эта парадоксальная фраза преподавателя крепко запечатлелась в сознании Рамиля Магафурова, и впоследствии он много раз отказывался от предложений занять высокую должность. Только по прошествии времени доктор и администратор объединились в деятельности главного врача городской больницы №8. Прошедший год стал для него тройным юбилеем: 65 лет лечебному учреждению, 60 – роддому и руководителю.Рамиль Флюрович родился далеко от Уфы – в Краснокамском районе в то время, когда в его края пришла большая нефть, нарушив деревенскую идиллию. Буровые вышки и нефтяные качалки стали главными приметами меняющейся жизни.- В первом классе мы учились при свечах, - вспоминает он, - а оканчивали школу уже при свете электрических лампочек.И прежние мечты краснокамских парней, связанные с покорением космоса, сменились весьма земными. Нефтяной промышленности требовались кадры, и сотни выпускников, даже с троечными аттестатами, ринулись в профильные вузы.Рамиль Магафуров был отличником и мечтал быть архитектором. Воспитывался бабушкой, потерявшей на войне мужа, став для нее незаменимым помощником и умея делать по хозяйству абсолютно все. В 17 его считали мужчиной. Чинить утюги, подлатать крышу, затопить баню – у парня руки росли откуда надо.Первое впечатление о профессии врача получил из книги о знаменитом хирурге, поэтому слова приехавшей на выходные из Уфы землячки: «Иди в медицинский!» упали на благодатную почву, и Рамиль поехал покорять столицу, даже не подозревая, насколько трудно было поступить в то время в этот вуз – конкурс 7-8 человек на место.- Врач представлялся мне каким-то Богом, сверхчеловеком, - говорит Магафуров, - до института я ни разу в жизни с медиками не встречался.О своем поступлении он рассказывает с юмором. Отличник из деревенской школы, получив на первом экзамене по физике законную пятерку, был записан в разряд «блатных» абитуриентов. Но отметка была заслуженной, а предмет – самым любимым. Рамиль Флюрович до сих пор поддерживает отношения со своим учителем Рафаэлем Амировичем. Именно отличное знание физики помогло ему стать студентом вуза, о котором он и не смел мечтать.После окончания мединститута по распределению поехал в родные места – в Нефтекамск.- Средний возраст жителей города в то время – 29 лет, - рассказывает Магафуров, - в сутки принимали 25-30 родов, столько сейчас приходится на всю Уфу, за пять лет практики принял около 15 тысяч детей, сегодня тем новорожденным по 30-35 лет.Задавая себе вопрос «Почему выбрал специальность акушера-гинеколога?», отвечает: она соединяет в себе и хирургию, и терапию, и гинекологию… Свои первые роды запомнил навсегда. Оказавшись один на один с роженицей, он и опомниться не успел, как на свет появился ребенок. Тазовое предлежание не помешало ему благополучно выбраться наружу, а молодой интерн стал героем.- Тогда я понял, что торопиться никогда не надо, - улыбается наш герой, - природа умнее человека.Сегодня Рамиль Магафуров – главный врач одной из лучших больниц Уфы, славящейся своим родильным отделением.- Медицина шагнула далеко вперед, - говорит он, - мы оказываем высокотехнологичную помощь, научились диагностировать перинатальную патологию, а детская смертность практически сведена к нулю. В жизнь прочно вошло экстракорпоральное оплодотворение, а ведь раньше бесплодие было почти неразрешимой проблемой.Успехи медицинского учреждения, конечно, возникли не в одночасье. Здесь всегда работали лучшие врачи города и республики. Они изучали мировой опыт не только по книгам и научным статьям, но и опирались на многолетний опыт. Такие акушеры-гинекологи, как Ольга Французова и Язиля Шевченко, – гордость не только клиники.Больница №8 одной из первых подтвердила программу Всемирной организации здравоохранения «Больница, доброжелательная к ребенку».- Основной принцип медицины – не навреди больному, - уверен Магафуров, - что надо беременной женщине? Родить здорового ребенка, а для этого необходимы не только профессионализм, но и человеческое отношение: погладил по животу, сказал теплые слова.Приложить ребенка к груди в первые минуты после рождения – такое тоже впервые случилось в роддоме №8: новорожденный должен услышать стук сердца матери, почувствовать себя защищенным.С того времени, когда 17-летний Рамиль Магафуров только делал свой выбор, прошло почти полвека, и сегодня он понимает, что не ошибся. Специальность сделала из него человека, который как никто понимает, насколько хрупка и ценна каждая жизнь.

Автор: Светлана ЯНОВА

Район: Орджоникидзевский

Номер газеты: №2 (3726) от 17.01.2017

Уфимские ведомости Вторник №2 (3726) от 17.01.2017 Уфимские ведомости Четверг №1 (3725) от 12.01.2017









Поделиться Нашли ошибку? Выделите найденную ошибку и нажмите

Ctrl + Enter

Мы обязательно исправим!



