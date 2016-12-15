

Стать лучшим папой



- Артур Маратович, как вы пришли к тому, что необходимо активизировать роль отцов?

- Прежде всего, потому, что я сам воспитываю двух дочек. Вместе с супругой Светланой мы растим шестилетнюю Карину и двухлетнюю Лейлу. И, конечно, сталкиваемся с проблемами, которые есть у многих, – вопросы воспитания, совместный досуг и многое другое. Безусловно, папа должен проводить больше времени в кругу своей семьи, не чураться визитов в детскую поликлинику, школу на родительские собрания, словом, не складывать все заботы только на плечи второй половины. Переломить такое отношение - одна из задач совета.

- Вы бизнесмен, у вас свое дело. Наверное, быть идеальным папой сложно?

- Главное, понять, что ты не номинальная единица, которая только зарабатывает деньги, что детям нужно твое внимание, отцовское слово. Нужно ходить с ребенком в походы, парк, цирк, вместе кататься на велосипеде, роликах, коньках, нужно многому научить. Я, признаюсь, с удовольствием провожу время с дочками.

- Вы пошли даже дальше…

- Став финансово-самостоятельным, реализовал одну из давних идей – открыл центр детского развития в городе. Так сложилось что, если бизнес, даже если это любимое дело, – забирает энергию, то работа с детьми – эмоционально наполняет.

Антикафе, которое мы открыли с моим партнером, стало базой для такой деятельности. Сюда приходят взрослые и ребятня, родители с малышами. Для всех находится занятие по душе. Проводятся обучающие семинары, мастер-классы, квесты, интересные встречи. За этот год прошло около 250 мероприятий.

- Вы в этой деятельности нашли себя?

- Мне интересно заниматься с подростками, тренировать, учить их чему-то полезному. Вероятно, перенял эту склонность характера от своего отца, известного психотерапевта, а по призванию педагога.

- То есть, то, что вы сейчас возглавили совет отцов, имеет под собой определенную почву.

- Совет действует уже два года, возглавляю его недавно, но эта деятельность увлекла. Свои мероприятия проводим совместно с Союзом женщин Уфы, который, как более авторитетная общественная организация, дает вектор, по которому нужно двигаться. Мы проводим много мероприятий, конкурсов, площадку для их проведения часто представляет кинотеатр «Родина». К примеру, недавно провели здесь праздник для детей-инвалидов.

- Согласитесь, проблем в наших семьях немало - пьющие родители, неполные семьи, трудные подростки, предоставленные сами себе. Советы отцов могли бы сыграть в этой ситуации положительную роль.

- Да, мимо этого нельзя проходить. Как-то на одной из встреч с подростками, где мы рассказывали о семейных ценностях, заметили, что некоторые ребята скептически относятся к теме, более того, демонстрируют пренебрежение. После мероприятия подошли к ним, пообщались. И многое прояснилось. У каждого маленького хулигана - сложная жизненная ситуации, у кого-то нет отца, у кого-то родители пьют, не работают, в доме нет самого элементарного. Мы пригласили ребят в наш центр. И, нужно сказать, сейчас наблюдаем, как постепенно они меняются.

- То есть вы практически взяли на себя отцовскую роль…

- В определенном смысле да. Мальчикам в переходном возрасте нужно верное мужское слово. И я рад, если они обрели в жизни правильный ориентир.

- Вам предстоит участие во Всероссийском конкурсе «Папа года». Что от него ждете?

- Уфу будут представлять кроме меня еще председатели советов отцов Калининского и Демского районов – Илья Миронов и Ильмир Якупов. Это первый опыт, но мы постараемся быть на высоте и достойно представить столицу нашей республики. Такие конкурсы нужны, они формируют общественное мнение, служат делу укрепления семейных ценностей, повышению роли отцовства, которое в последнее время ушло на второй план, что в корне неверно. Хочется, чтобы в нашем обществе было больше полноценных семей, и советы отцов в этом плане сыграют свою важную роль. В Уфе начали активно действовать советы отцов, созданные по инициативе Союза женщин столицы. Главы семейств уже заявили о себе в каждом районе: совместно с женсоветами проводят конкурсы, акции, различные мероприятия. Лучшие представители этого движения примут участие во Всероссийском конкурсе «Папа года». Среди них - Артур Утяшев, возглавляющий совет отцов Кировского района и президиум Союза отцов города. Наша беседа о роли сильной половины человечества в семье.- Артур Маратович, как вы пришли к тому, что необходимо активизировать роль отцов?- Прежде всего, потому, что я сам воспитываю двух дочек. Вместе с супругой Светланой мы растим шестилетнюю Карину и двухлетнюю Лейлу. И, конечно, сталкиваемся с проблемами, которые есть у многих, – вопросы воспитания, совместный досуг и многое другое. Безусловно, папа должен проводить больше времени в кругу своей семьи, не чураться визитов в детскую поликлинику, школу на родительские собрания, словом, не складывать все заботы только на плечи второй половины. Переломить такое отношение - одна из задач совета.- Вы бизнесмен, у вас свое дело. Наверное, быть идеальным папой сложно?- Главное, понять, что ты не номинальная единица, которая только зарабатывает деньги, что детям нужно твое внимание, отцовское слово. Нужно ходить с ребенком в походы, парк, цирк, вместе кататься на велосипеде, роликах, коньках, нужно многому научить. Я, признаюсь, с удовольствием провожу время с дочками.- Вы пошли даже дальше…- Став финансово-самостоятельным, реализовал одну из давних идей – открыл центр детского развития в городе. Так сложилось что, если бизнес, даже если это любимое дело, – забирает энергию, то работа с детьми – эмоционально наполняет.Антикафе, которое мы открыли с моим партнером, стало базой для такой деятельности. Сюда приходят взрослые и ребятня, родители с малышами. Для всех находится занятие по душе. Проводятся обучающие семинары, мастер-классы, квесты, интересные встречи. За этот год прошло около 250 мероприятий.- Вы в этой деятельности нашли себя?- Мне интересно заниматься с подростками, тренировать, учить их чему-то полезному. Вероятно, перенял эту склонность характера от своего отца, известного психотерапевта, а по призванию педагога.- То есть, то, что вы сейчас возглавили совет отцов, имеет под собой определенную почву.- Совет действует уже два года, возглавляю его недавно, но эта деятельность увлекла. Свои мероприятия проводим совместно с Союзом женщин Уфы, который, как более авторитетная общественная организация, дает вектор, по которому нужно двигаться. Мы проводим много мероприятий, конкурсов, площадку для их проведения часто представляет кинотеатр «Родина». К примеру, недавно провели здесь праздник для детей-инвалидов.- Согласитесь, проблем в наших семьях немало - пьющие родители, неполные семьи, трудные подростки, предоставленные сами себе. Советы отцов могли бы сыграть в этой ситуации положительную роль.- Да, мимо этого нельзя проходить. Как-то на одной из встреч с подростками, где мы рассказывали о семейных ценностях, заметили, что некоторые ребята скептически относятся к теме, более того, демонстрируют пренебрежение. После мероприятия подошли к ним, пообщались. И многое прояснилось. У каждого маленького хулигана - сложная жизненная ситуации, у кого-то нет отца, у кого-то родители пьют, не работают, в доме нет самого элементарного. Мы пригласили ребят в наш центр. И, нужно сказать, сейчас наблюдаем, как постепенно они меняются.- То есть вы практически взяли на себя отцовскую роль…- В определенном смысле да. Мальчикам в переходном возрасте нужно верное мужское слово. И я рад, если они обрели в жизни правильный ориентир.- Вам предстоит участие во Всероссийском конкурсе «Папа года». Что от него ждете?- Уфу будут представлять кроме меня еще председатели советов отцов Калининского и Демского районов – Илья Миронов и Ильмир Якупов. Это первый опыт, но мы постараемся быть на высоте и достойно представить столицу нашей республики. Такие конкурсы нужны, они формируют общественное мнение, служат делу укрепления семейных ценностей, повышению роли отцовства, которое в последнее время ушло на второй план, что в корне неверно. Хочется, чтобы в нашем обществе было больше полноценных семей, и советы отцов в этом плане сыграют свою важную роль.

Автор: Лилия ЗИМИНА

Район: Кировский

Номер газеты: №93 (3723) от 20.12.2016

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