Пресс-секретарь Путина озвучил статистику выполненных поручений президента

«В целом достаточно высокий процент по исполнению поручений президента — это почти 86%», — передает «ТАСС» слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он подчеркнул, что «в районе 47% (поручений — прим. редакции) выполняется в первоначальный срок, остальные поручения продлеваются по согласованию с администрацией президента». По его словам, «это рабочая практика, поскольку реализация некоторых поручений требует больше времени, чем изначально фиксируется, поэтому сроки согласовано продлеваются».Песков уточнил, что с 2012 по 2019 год президент РФ Владимир Путин дал почти 17,5 тыс. поручений и указаний. В то же время пресс-секретарь не смог указать, в каких регионах и по каким проблемам самая низкая исполнительская дисциплина. Он пояснил, что такая систематизация требует времени.ИА "Башинформ"