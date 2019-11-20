В Уфе могут снести несколько домов ради расширения улицы

На 2019-2021 годы запланировано расширение улицы Комсомольской, передает Телеграм-канал “Башкирский домовой”. Говорится, что число полос для движения в каждую сторону увеличится с двух до трех. Ради этого придется снести около 15 частных домов. Как обычно, автор канала комментирует событие: “Мы, домовые, снос домов не приветствуем. Но подшефные люди иной раз остаются в плюсе: например, три года назад хозяева дома, который снесли ради строительства подъездных путей к Затонскому мосту, получили 50 млн рублей компенсации. Ну и Комсомольской, конечно, расширение не повредит”.