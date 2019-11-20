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В Уфе могут снести несколько домов ради расширения улицы

Автор: cmanager от 20-11-2019, 16:26

В Уфе могут снести несколько домов ради расширения улицыНа 2019-2021 годы запланировано расширение улицы Комсомольской, передает Телеграм-канал  “Башкирский домовой”. Говорится, что число полос для движения в каждую сторону увеличится с двух до трех. Ради этого придется снести около 15 частных домов. Как обычно, автор канала комментирует событие: “Мы, домовые, снос домов не приветствуем. Но подшефные люди иной раз остаются в плюсе: например, три года назад хозяева дома, который снесли ради строительства подъездных путей к Затонскому мосту, получили 50 млн рублей компенсации. Ну и Комсомольской, конечно, расширение не повредит”.  

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Категория: Информация

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