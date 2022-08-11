Когда художник влюблен…

…он рисует сердцем. И тогда все на его полотнах прекрасно. Именно такое состояние души можно увидеть на холстах Лии Ахметгареевой. И свою экспозицию, которая развернута в галерее народного творчества «Урал», она неспроста назвала «Рождение души». Ведь Вселенная души начинается с маленького лепестка, с росинки, с детского взгляда…

"Художники пишут глазами любви, и только так следует судить их", – слова немецкого драматурга и поэта Готхольда Лессинга стали главным посылом персональной выставки. Ее картины – красочный непрерывный поток, в котором зрителю предстоит уловить тонкий смысл и заставить сердце биться в унисон с солнечным ритмом, заданным автором работ. Цветы, дети, счастливые лица, сияющие глаза, много неба, облаков, летних красок… Лия родилась и выросла в живописном месте – в селе Архангельское. Рисовала с раннего детства. Сначала была детская школа искусств, затем худграф БГПУ. Ныне она занимается своим творчеством и преподает.

Важное место в ее жизни занимает семья, что видно по ее работам. Лия - счастливая жена, мать двоих сыновей. Творчество для нее – особое состояние души, желание наиболее живо запечатлеть реальный мир в его подвижности и мимолетности.

Ее стиль ближе всего к постимпрессионизму: насыщенные цвета, буря эмоций на холсте, попытка поймать первое впечатление от увиденного – будь то взгляд ребенка или полыхающий закат на горизонте. Вот что сама она говорит о себе:

- Душа требовала творчества, и я искала себя в рисовании, уроках музыки и, закончив музыкальную школу, поняла, что все же хочу создавать красоту осязаемую, видимую и прекрасную! Надеюсь, мое творчество поможет увидеть в каждом моменте жизни - определенную поэзию, тонкую красоту и философию.

Окунуться в эмоциональный мир художника – прекрасная возможность поднять себе настроение… А еще понять что-то важное: прекрасное рядом и счастье надо искать не в заморских краях, часто оно живет рядом с вами.

Выставка продлится до 17 августа.

Ива ИВЛЕВА.