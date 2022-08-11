Свет в Максимовке. Далее – по списку

В микрорайоне Новая Максимовка появилось долгожданное уличное освещение. Этого события жители добивались почти десять лет, и в итоге теперь у них есть одна из самых современных в городе световых систем.

Вопрос установки здесь уличных фонарей в очередной раз был поднят в апреле этого года, когда микрорайон посетил глава администрации города Ратмир Мавлиев. По итогам общения с жителями вопрос был взят на контроль, и после разработки проекта и согласования сметы начал решаться в июле.

- В ходе работ были установлены 78 железобетонных опор, на которых смонтировали 118 светодиодных светильников. Для обеспечения питания электросистемы использовано 4 километра самонесущего изолированного кабеля, - рассказал директор МУЭСП «Уфагорсвет» Ильдар Чанышев. - Установленные в Новой Максимовке современные светодиодные фонари мощностью 80 ватт обеспечат хорошую экономию. По уровню светового потока они соответствуют 150-ваттным натриевым лампам, то есть позволяют почти в два раза снизить расходы на электроэнергию.

Новая Максимовка далеко не единственный крупный проект в плане развития городской системы наружного освещения.

– Шаг за шагом будем приводить уличное освещение в порядок и строить сети там, где их нет, – заявил Ратмир Мавлиев. - Сегодня работы по установке освещения ведутся в поселке Цветы Башкирии, Непейцевском дендропарке, на тропе здоровья «Уфимское ожерелье».

Отметим, что для оптимизации работы уличных фонарей в Уфе развивают автоматизированную систему диспетчеризации «Светлый город», где с одного пульта можно управлять работой, разбросанной по всему городу инфраструктуры, включающей в себя свыше 90 тысяч светоточек и 2000 километров электросетей.

К примеру, утром и в вечерние часы пик фонари горят на полную мощность, затем интенсивность свечения убавляется до 75%, а ближе к глубокой ночи сокращается до половины. «Светлый город» позволяет отслеживать состояние любой светоточки и экономить до 30% электроэнергии. Что достигается за счет регулирования интенсивности горения ламп в зависимости от времени суток и погодных условий и использования «ночного» режима, когда в городе автоматически выключается часть фонарей.

Если раньше в случае неполадок дежурная бригада электриков «Уфагорсвета» могла часами искать обрыв в сети, а улица на все это время погружалась во тьму, то теперь, благодаря контрольным датчикам и интернету, ремонтники точно знают место и характер дефекта и могут максимально быстро его устранить.

Алексей ФАТЫХОВ.