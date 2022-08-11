На Южном выезде - перемены

Улица Пугачева встречает нас шумом строительной техники и ревом машин. Только-только автомобилисты приноровились ездить по новой объездной дороге, минующей перекрытый участок. Но теперь правила движения поменялись вновь.

Подъехав к перекрестку улиц Генерала Рыленко и Пугачева, мы увидели впечатляющее зрелище. Много лет именно в этом месте тек природный ручей, по весне превращавшийся в небольшую речку. Теперь строители отводят его в сторону, «упаковывая» в специальную трубу. Что неудивительно: на этом месте строится путепровод!

С этим и связаны перемены в движении транспорта. Показывая на длинные стрелы сваезабивочных машин, монтажники обьяснили, что сейчас готовятся к созданию фундамента под первые опоры. Для этого они переносят в сторону не только потоки воды, но и подземные коммуникации. Чтобы начать работать в полную силу, мостовикам нужна свобода от машин, спускающихся с улицы Армавирской. Более подробно обо всем этом рассказал заместитель начальника отдела капстроительства УСРДИС Евгений Кулешов.

- У возводимого путепровода будет пять опор. Под каждую из них необходимо смонтировать фундамент из стальных свай. Глубина их забивки в грунт достигнет 20 метров, а диаметр – 120 сантиметров. Всего таких сегментов будет 108, под каждым из «быков», – отметил он.

Согласно проекту, затем начнется укладка балок пролетного строения. Они будут разной длины, в 15 и 33 метра. Выполнить такой объем в условиях автомобильной толкучки – невозможно, тяжелой технике нужно место. Поэтому в дополнение к перекрытию улицы Пугачева было решено заблокировать и Армавирскую.

- В точке, где она пересекается с улицей Зайнаб Биишевой, движение мы сделали реверсивным. А на спуске в сторону Пугачева проезд будет полностью перекрыт, – продолжил Евгений Кулешов.

Чтобы компенсировать неудобства для водителей, проектировщики внесли еще одно изменение: Колгуевская теперь стала двусторонней. Но это – не все.

В эксплуатацию сдан еще один, завершающий участок объездной дороги. Последние 340 метров по улице Бородинской рабочие укладывали чуть больше двух недель. Таким образом, теперь выездов в сторону моста чрез Белую – два, на расстоянии примерно 200 метров друг от друга. Такой подход, опять же, связан со строительством путепровода.

Из-за капитальных работ один из «рукавов» будет на время закрыт. А после завершения реконструкции он значительно разгрузит внутриквартальную сеть. Об этом проектировщики подумали заранее.

- Длина второго отрезка – 340 метров, ширина - 12. Таким образом, созданы четыре полосы движения. Например, если вы едете по нему с Бородинской в Нагаево, то уйти в нужную сторону получится, свернув направо. Вся необходимая разметка и знаки уже есть, - резюмировал Евгений Кулешов.

Теперь же установленный в этой важной точке работает по новым правилам. Об этом позаботились специалисты МУСП «Уфагорсвет». Поднявшись к «коробке», висящей на высоте трех метров, они поменяли настройки внутри нее.

Внимание световиков к Южному выезду теперь особенное. Без их участия грамотно распределить нагрузку на узел не удастся ни сейчас, ни в будущем. По словам заместителя главного инженера предприятия Фарруха Садикова, дорожная обстановка мониторится в постоянном режиме.

- На всем протяжении объезда мы смонтировали четыре светофорных объекта. Риск дорожно-транспортных происшествий сведен к минимуму, - отметил он.

Безусловно, к новым правилам движения уфимцам придется привыкать. Особенно это касается бизнесменов, чьи торговые точки расположены в прямой близости.

О том, что возможность проезда к ним сохранится даже несмотря на ремонт, инженеры говорили изначально. Это действительно так, причем точек доступа – несколько. Одна из них, например – Альпийский переулок, ведущий к торговым рядам прямо с объездной.

Иван БЕГМА.

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