Уфимский Леонардо

В галерее «Урал» открылась выставка уфимского художника Леонарда Абузарова. Он не дожил до сорока лет - ушел из жизни в 1985 году, оставив после себя и уникальные работы: философские размышления. Не случайно друзья и коллеги называют его «наш Леонардо». Выставка посвящена его 75-летию.

Художник родился в живописных краях Караидельского района, в селе Байкибаш. С детства тонко чувствовал гармонию и красоту окружающей природы и стремился ее запечатлеть, его самая заветная мечта - стать художником. Он приехал в Уфу, получил образование в училище искусств и остался в башкирской столице работать. При жизни не получил большого признания и даже не был членом Союза художников Башкортостана… Первые его персональная выставки состоялись только после его смерти в 90-х. Они с успехом прошли в галереях «Сангат», «Урал», «Ижад», в Доме-музее Аксакова, в Центральной городской библиотеке. И именно с той поры публика и строгие искусствоведы стали открывать для себя его работы. Ныне произведения Леонарда Абузарова хранятся в Государственном художественном музее имени Михаила Нестерова, в частных коллекциях и в семье художника.

В своем творчестве он опирался на традиции классической русской живописи XIX века. Отсюда строгое соблюдение техники и технологии, завершенность каждого произведения и сохранность холста. К примеру, приобретенный Нестеровским музеем 40 лет назад портрет «Вилька» смотрится в экспозиции, словно недавно написанный: ни трещинки, ни морщинки.

Искусствоведы называют Абузарова художником-лириком, его картины – щемящая душу ностальгия по уходящему времени, тонкая грусть чувствуется в его полотнах, где изображены уютные уфимские дворики, последние трамваи, всеми забытые старики и мечтательные мальчишки. Уфа уходящая, безусловно, привлекла художника не случайно: в ее исчезающем скорбном облике он увидел знак своей трагической судьбы… И не в силах ей противиться, вслед за уходящим в историю городом, вскочил на подножку своего «последнего экспресса», следовавшего в печальную страну вечности.

Художник оставил после себя творческое наследие, ставшее в один ряд с произведениями выдающихся мастеров башкирского изобразительного искусства. Герои его картин чаще всего одиночки, брошенные на произвол судьбы: «Старый Хасан», «Одинокий Полкан». Глубокая философия заложена в композиции «Жизнь в разрезе», представляющей несколько кадров из жизни людей: от рождения до ухода в иной мир. Грациозный и пластичный «Жонглер» тоже своеобразный символ оторванности от мира и общества. Реалистичная манера изображения, тема одиночества человека, пытающегося найти спасение от наступающей цивилизации и агрессивной городской среды, - все это актуально и сегодня, 40 лет спустя. Выставка продлится по 17 августа.

Елена ДОЛЬСКАЯ.