Куда только не приведет дорога журналиста: и на скучных совещаниях приходится погружаьтся в самые разные темы, и на своих двоих добираться до стройплощадок, где авто не может проехать… В этот раз пошла я «устраиваться на работу» продавцом.

Далеко искать не пришлось: в моем доме в магазине, торгующем мелочами, постоянная текучка и на двери круглый год висит объявление о потребности в продавцах. Но мне хотелось узнать, что же находится по другую сторону прилавка продуктовых магазинов. Я зашла на известный сайт о поиске работы.

В том, что безработица в больших городах миф, убедилась сразу же, как разместила резюме: звонки были каждые полчаса. Так как в больших сетевых магазинах требуется санкнижка (которая у мена, как оказалось, просрочена), выбрала небольшую торговую точку. Отсутствие свежей голограммы планировала объяснить нехваткой денег на медосмотр.

– Приходите, посмотрим вас в деле, можем в этот же день провести учет (так делается, когда новый продавец приступает к работе), и вы начнете, – сказала директор по телефону.

На следующий день направилась «устраиваться».

– Проходи, попьем чаю и за работу! Хоть ты-то не сбегай через три дня, – встретила продавец Юля, которая была рада мне больше, чем зарплате. Она работала без выходных уже три недели, но ее настроение и дружелюбное отношение настраивали на позитив.

Вскоре подошла директор и товаровед в одном лице и попросила паспорт, санитарную книжку. Трудовая не понадобилась – работать буду неофициально.

– А если я обчищу кассу и сбегу? – интересуюсь у Юли.

– Как правило, берут по рекомендации, в прошлый раз я привела знакомую, с которой работали в «Пятерочке», но она сказала, что ей нужно официальное трудоустройство, а здесь с этим тяжеловато: не хотят платить налоги, – поделилась «секретом» Юля.

На случай кражи есть мои паспортные данные, видеозаписи. К тому же меня не сразу допустили к кассе, а отправили на выкладку товара, предупредив, что если что-то разобью или испорчу, не получу оплату.

Работа предстояла сменная: два дня через два или неделями – нужно решать самим, но рабочих дней в месяц должно быть поровну. Оплата фиксированная – 1200 рублей за рабочий день, а если дневная выручка составит более 30 тысяч – 1500. Раз в месяц (5-го числа) пересменка, во время которой необходимо пересчитать весь товар и проверить его соответствие по приходным листам.

– Работаем на доверии, но все же на выходе показываю директору сумки, пакеты, чтобы не возникало вопросов, если будет недостача, – говорит Юля.

Сама она в торговле лет 20. Пробовала работать в больших сетевых продуктовых магазинах, но несколько раз попадалась на недостаче, оплачивала со своего кармана то, что воровали покупатели, а, возможно, и коллеги, и ушла. Здесь уже третий год, когда директору (с которой знакома много лет) понадобился надежный продавец, пришла на выручку и осталась. За это время успела родить ребенка и посидеть три месяца в декрете. Говорит, что когда работают только вдвоем – больше доверия, да и кражи пресечь легче, чем в супермаркете.

В зале четыре камеры видеонаблюдения, также по одной на складе, у запасного выхода и над каждой кассой. Работает кондиционер.

Переодеться можно в туалете, где, надо сказать, также хранятся коробки с сухариками и чипсами.

Зеленых костюмов как в «Пятерочке» или «Монетке» нет – продавцы должны быть облачены в фартук. Мне свой любезно одолжила Юля, но директор предупредила, что необходимо приобрести за свой счет два комплекта передника и пилотки, так как одежда быстро пачкается, а неопрятность на работе не допускается.

– Ближе к лету всегда так – проблемы с персоналом. Почти два месяца не можем найти замену, – рассказывает моя новоприобретенная коллега.

Кандидаты приходили, но надолго не задерживались: одна любила выпить, а другая, проработав несколько дней, взяла из кассы всю дневную выручку, около двадцати тысяч рублей, и исчезла. Написали заявление в полицию и вскоре ее нашли.

Моя работа на сегодня состояла в том, чтобы помочь фасовать печенье, конфеты. В процессе выяснилось, что если залеживается пакетик-другой, его вскрывают и добавляют содержимое к свежему или выкупают без наценки себе к чаю. Но просрочки стараются не допускать – за этим следит бдительный директор. При продаже за пакет необходимо добавить 1,5 рубля к его стоимости. Ужасов, когда продавцы отмывают плесневелый сыр или реанимируют протухшую курицу, я не увидела. Единственное, чем могут согрешить, подтереть жидкостью для снятия лака дату изготовления кефира или молока за день до истечения срока годности, но если он истек – выставлять нельзя.

В запрещенные дни холодильники с алкоголем должны быть закрыты на замок. Кстати, спиртное – самый ходовой товар в магазине, большую часть доходасоставляет выручка от его продажи.

– У нас есть покупательница – каждое утро приходит в 9 часов и всегда покупает лимонад только одной марки, и такой же вечером после работы. А вообще, постоянных покупателей в округе мы знаем в лицо, да и они к нам обращаются по-свойски, – говорит Юля.

Бывают и скандальные ситуации, когда недовольные клиенты требуют директора или жалобную книгу. За что, в зависимости от степени провинности, грозит штраф от 500 до 5000 рублей. Например, если кто-то пожалуется, что продавец не сразу отреагировал на просьбу покупателя, сумма незначительная, а если обсчитал – то больше.

Когда продавец отлучается из-за прилавка, его подменяет директор – она также имеет доступ к кассе, что говорит о действительно доверительных отношениях между сотрудниками. Мне даже стало немного неудобно, что я словчила, представляясь соискателем, а завтра отвечу отказом на их дружелюбный прием и оставлю работать Юлю в одиночестве еще неизвестно на сколь долгий срок…

Айлина АРСЛАНОВА.