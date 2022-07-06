Водовод, как основа жизни

- Каков диаметр трубы? 1200 миллиметров! Это магистральный водовод. Он соединит строящуюся канализационно-насосную станцию в Затоне-Восточном с городскими очистными сооружениями. Сейчас работы по прокладке – на третьем этапе из четырех. Как видите, мы практически подошли к реке! – рассказывает мастер строительно-монтажных работ Дмитрий Селиванов.

Вместе с ним мы стоим у края глубокой траншеи, на дне которой видны две трубы. Сейчас по их стальным корпусам ползают сварщики. В воздух взлетают фиолетово-белые искры: так мастера скрепляют разные секции друг с другом.

В километре отсюда – берег реки Белой. Еще недавно этот рубеж рабочие и инженеры АО «Донаэродорстрой» видели лишь на картах. Что неудивительно: протяженность новой линии достигает 13 с лишним километров. Тянуть сюда трубы монтажникам пришлось с окраин микрорайона Затон, где сейчас строится новая канализационная насосная станция. После сдачи в эксплуатацию оба этих объекта будут обслуживать новые жилые кварталы. При этом даже на берегу обустройство траншеи стоит большого труда. Глубина раскопа достигает нескольких метров, спуститься можно лишь по временным лестницам. Внимание привлекает маркировка на боку трубы. Строители объясняют ее значение просто: металл надежен, он рассчитан и на давление, и на перепады температур. Срок эксплуатации – десятки лет.

- Сейчас секции «упаковываем» в специальный каменный карман. Потом уже будем утеплять и обратно засыпать грунтом. Это дело понятное и привычное, - рассказал водитель одного из экскаваторов Сергей.

Форсировать реку

Похожие работы идут и на первом-втором этапах строительства, географически они ближе к точке возведения КНС. Но передовая монтажных работ – здесь, на берегах Белой. Форсировать ее инженеры планируют совсем скоро, в августе.

На наших глазах они вместе с геодезистами обсуждают, как осуществить «вход» под речное дно. Ведь спаренные трубы должны лечь на пяти метрах под кромкой грунта.

- Такой способ прокладки называется дюкерным. Если упрощенно, он состоит из трех этапов: спуска, дна и выхода на тот берег. Тут важно все: и правильный угол уклона, и способ выемки ила, и применение изолирующих материалов, - рассказали специалисты.

Разрабатывать донную траншею будет плавучий кран. Уложенный в нее трубопровод обустроят тепло - и гидроизоляцией, закроют бетонной крышкой. Затем дюкер снабдят балластом для повышения устойчивости.

Сейчас основной упор делается на подготовку. Форсировать реку удастся лишь после обследования дна водолазами: в прямой близости отсюда – заводы и предприятия промышленной зоны. На дне могут ждать самые разные «сюрпризы».

При этом сами укладчики стараются соблюдать экологические нормы. Об этом помнят и начальство, и простые труженики. Так, на некотором удалении от передовой мы заметили сломавшийся трактор. Чтоб во время ремонта ни капли солярки не пролилось на грунт, водитель подстелил специальный кожух.

- В целом техника у нас надежная, поломки бывают редко. Сейчас управлюсь и дальше поеду, без дела у нас не посидишь, – объясняет машинист.

Двигаться в сторону второго этапа строительства, скоро потеряли реку из вида. Огибая неровности и небольшую лесополосу, траншея вела нас в сторону микрорайона «Затон-Восточный». Пока пространство вокруг пустующее и заросшее бурьяном. Картина в корне изменится, когда появятся новые жилые кварталы, социальные объекты. Учитывая это, проект по строительству водовода можно назвать стратегическим. На него выделено почти 4 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Осуществить это удалось в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

На вездеходе – к первому этапу

Добраться до строящейся насосной станции помог подобравший нас вездеход. Оказалось, что шофер тоже строитель. За минуты пути новый знакомый успевает рассказать, что часто возит инспекторов разных надзорных ведомств. Контроль за качеством здесь очень строгий.

Но вот из-за ближайшего перелеска показываются очертания строительной площадки. Здесь ведутся не только земляные работы, но и заливка бетона в стены здания.

- Задачи по монтажу мы выполнили на 27%. Срок сдачи, как и у трубопровода, конец 2023 года. Здесь будут поставлены насосы мощностью в 670 киловатт. Оборудование, которое планируем поставить, производится в Швеции, - рассказал один инженеров.

Свое имя наш визави предпочел оставить без огласки. Зато добавил, что особое внимание на будущей станции уделят экологии. Следить за чистотой сбросов здесь будет специальная техническая система с озонаторным аппаратом.

Пока это – лишь часть технического задания. Пока одни строители льют бетон, другие обустраивают котлован, монтируют верхушки обзорных колодцев. В глаза бросается интересный момент: на одних участках трубы уже уложены и сварены, на других – еще только готовится цементное основание. Впрочем, строители говорят: еще пара дней, и вся линия от станции до речного берега станет единой.

Их словам можно верить: всего на площадках занято более 80 человек. Это бетонщики-арматурщики, водители, техники, мастера, монтажники и не только. Многие трудятся на объекте с самого начала. Одним из «старожилов» оказался разнорабочий Александр Меньшов.

- Рабочий процесс организован в две смены, строго по графику. В дождливую погоду было не просто. Временами траншею заливало, приходилось откачивать воду. Но ничего, справились, - рассказал он.

До ближайших высоток отсюда – рукой подать. Войдя в строй, новая насосная станция будет обслуживать и их. Но основную нагрузку дадут жилые кварталы, которые пока еще только запланированы. Поэтому рабочая мощность станции заложена «с запасом»: 142 220 м3/сутки. Благодаря высокой мощности насосов стоки легко пройдут и километры по трубам, и дюкерный переход под Белой. А оттуда – рукой подать до городских очистных сооружений.

Иван БЕГМА.

Для справки: Завершить все работы по строительству КНС и водовода планируется до 31 ноября 2023 года. На данный момент уже проведена выработка 18,9 км траншей. Парный трубопровод диаметром 1200 миллиметров уложен на протяжении 11,1 км. Совокупная длина водяной линии – более 13 км.